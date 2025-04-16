صندوق العمل (تمكين) تتعاون مع إنفيتا لتعزيز إمكانية الوصول والشمولية لفئة الصم وضعاف السمع

صندوق العمل (تمكين) تتعاون مع إنفيتا لتعزيز إمكانية الوصول والشمولية لفئة الصم وضعاف السمع
وتهدف المبادرة لإحداث نقلة نوعية في معايير التواصل مع عملاء تمكين من مجتمع الصم وضعاف السمع وسائر أفراد المجتمع، حيث سيتم الاستفادة من تطبيق (نسمعكم) للتواصل مع العملاء بلغة الإشارة مما سيفتح المجال للراغبين منهم في الحصول على دعم تمكين.
وحول هذا التعاون، عبر عصام حماد، المدير التنفيذي لتجربة العملاء في صندوق العمل (تمكين)، عن فخره بهذه المبادرة التي تتماشى مع التزام تمكين بتقديم أفضل مستويات الخدمة لجميع أفراد المجتمع من خلال قنوات متعددة، وقال "في تمكين، نؤمن بأهمية تعزيز الابتكار والشمولية واعتماد أحدث التقنيات لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي. وشراكتنا مع "نسمعكم" تعكس التزامنا بتمكين الأفراد من ذوي الهمم وخلق فرص متساوية للجميع لتحقيق الأثر الأكبر من دعم تمكين والدفع بأهدافنا الإستراتيجية".
من جانبه، قال راهول بهالا، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيتا "سعداء بالتعاون مع تمكين في هذه المبادرة التي من شأنها تعزيز تواصل الصندوق مع جميع العملاء بكفاءة وشمولية، والتي تتماشى مع رؤيتنا المشتركة لبناء مجتمع بحريني أكثر شمولية. وسنعمل بشكل متواصل على إدماج استخدام تطبيق (نسمعكم) في المجتمع مما سيساهم في وضع معايير جديدة للشمولية، كما سنُمكّن الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية من التواصل بسهولة مع العالم من حولهم".
ويؤكد هذا التعاون التزام مملكة البحرين بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، من خلال ضمان حصول الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية على فرص متساوية في التواصل والخدمات.
وفي الوقت الحالي تستعد (نسمعكم) لتوسيع نطاق خدماتها، مما سيساعد الشركات في البحرين على تبني هذه التقنية المتقدمة ويعزز من مكانة المملكة إقليميًا كرائد في مجال إمكانية الوصول والشمولية.
(نسمعكم) هو تطبيق لغة الإشارة المطور من شركة إنفيتا، يهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول والشمولية لفئة الصم وضعاف السمع. ويقدم التطبيق مجموعة من الميزات، منها مترجمون فوريون للغة الإشارة، ودعم متعدد اللغات، وخدمة حجز المترجمين عند الطلب، مما يتيح للأفراد والشركات التواصل بفعالية.
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