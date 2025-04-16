صندوق العمل (تمكين) تتعاون مع إنفيتا لتعزيز إمكانية الوصول والشمولية لفئة الصم وضعاف السمع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تعاون كل من صندوق العمل (تمكين) وشركة إنفيتا لتطوير خدمات الصندوق لفئة الصم وضعاف السمع من خلال (نسمعكم)، التطبيق المبتكر للغة الإشارة الذي تم تطويره من شركة إنفيتا، بهدف تعزيز الشمولية للأفراد ذوي الإعاقة السمعية في مملكة البحرين.

وتهدف المبادرة لإحداث نقلة نوعية في معايير التواصل مع عملاء تمكين من مجتمع الصم وضعاف السمع وسائر أفراد المجتمع، حيث سيتم الاستفادة من تطبيق (نسمعكم) للتواصل مع العملاء بلغة الإشارة مما سيفتح المجال للراغبين منهم في الحصول على دعم تمكين.

وحول هذا التعاون، عبر عصام حماد، المدير التنفيذي لتجربة العملاء في صندوق العمل (تمكين)، عن فخره بهذه المبادرة التي تتماشى مع التزام تمكين بتقديم أفضل مستويات الخدمة لجميع أفراد المجتمع من خلال قنوات متعددة، وقال "في تمكين، نؤمن بأهمية تعزيز الابتكار والشمولية واعتماد أحدث التقنيات لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي. وشراكتنا مع "نسمعكم" تعكس التزامنا بتمكين الأفراد من ذوي الهمم وخلق فرص متساوية للجميع لتحقيق الأثر الأكبر من دعم تمكين والدفع بأهدافنا الإستراتيجية".

من جانبه، قال راهول بهالا، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيتا "سعداء بالتعاون مع تمكين في هذه المبادرة التي من شأنها تعزيز تواصل الصندوق مع جميع العملاء بكفاءة وشمولية، والتي تتماشى مع رؤيتنا المشتركة لبناء مجتمع بحريني أكثر شمولية. وسنعمل بشكل متواصل على إدماج استخدام تطبيق (نسمعكم) في المجتمع مما سيساهم في وضع معايير جديدة للشمولية، كما سنُمكّن الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية من التواصل بسهولة مع العالم من حولهم".

ويؤكد هذا التعاون التزام مملكة البحرين بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، من خلال ضمان حصول الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية على فرص متساوية في التواصل والخدمات.

وفي الوقت الحالي تستعد (نسمعكم) لتوسيع نطاق خدماتها، مما سيساعد الشركات في البحرين على تبني هذه التقنية المتقدمة ويعزز من مكانة المملكة إقليميًا كرائد في مجال إمكانية الوصول والشمولية.

(نسمعكم) هو تطبيق لغة الإشارة المطور من شركة إنفيتا، يهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول والشمولية لفئة الصم وضعاف السمع. ويقدم التطبيق مجموعة من الميزات، منها مترجمون فوريون للغة الإشارة، ودعم متعدد اللغات، وخدمة حجز المترجمين عند الطلب، مما يتيح للأفراد والشركات التواصل بفعالية.