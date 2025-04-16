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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من حاكم إمارة أم القيوين

جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من حاكم إمارة أم القيوين

2025-04-16 09:03:36
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جلالته لسموه في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

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