جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من حاكم إمارة أم القيوين

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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من حاكم إمارة أم القيوين
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جلالته لسموه في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي.
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