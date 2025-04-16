محافظ المحرق يستقبل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين
وخلال اللقاء، رحب المحافظ بسعادة السفيرة، مشيدًا بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنيًا للسفيرة التوفيق والنجاح في مهام عملها الدبلوماسي.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة سُبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في عدة مجالات، وطرح عدد من المبادرات البناءة، ومن أبرزها تنظيم معرض خاص بالمنتجات التركية في مملكة البحرين، وذلك في إطار تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
من جانبها، أعربت الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، عن شكرها وتقديرها لما توليه مملكة البحرين من دعم واهتمام بتعزيز الروابط الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيةً لمملكة البحرين دوام الرخاء والازدهار.
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