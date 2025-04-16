محافظ المحرق يستقبل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرة لبلادها لدى المملكة.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بسعادة السفيرة، مشيدًا بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنيًا للسفيرة التوفيق والنجاح في مهام عملها الدبلوماسي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سُبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في عدة مجالات، وطرح عدد من المبادرات البناءة، ومن أبرزها تنظيم معرض خاص بالمنتجات التركية في مملكة البحرين، وذلك في إطار تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

من جانبها، أعربت الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، عن شكرها وتقديرها لما توليه مملكة البحرين من دعم واهتمام بتعزيز الروابط الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيةً لمملكة البحرين دوام الرخاء والازدهار.