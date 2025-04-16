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وزير التنمية الاجتماعية يستقبل سفيرة جمهورية صربيا لدى مملكة البحرين
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، تاتيانا جارتشيفيتش سفيرة جمهورية صربيا لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكد وزير التنمية الاجتماعية ما يربط مملكة البحرين وجمهورية صربيا من علاقات صداقة متميزة، ومنوهًا بالحرص على تطوير أطر التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية، وتبادل التجارب والخبرات في العمل المجتمعي والتنموي.
كما شهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرص تعزيز التعاون في البرامج الاجتماعية التي تستهدف بناء قدرات الأفراد وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية في البلدين.
من جانبها، أعربت تاتيانا جارتشيفيتش عن شكرها لوزير التنمية الاجتماعية على حفاوة الاستقبال، مؤكدةً اهتمام بلادها بتوسيع مجالات التعاون مع مملكة البحرين، خاصة في المجالات التنموية والاجتماعية.
وخلال اللقاء، أكد وزير التنمية الاجتماعية ما يربط مملكة البحرين وجمهورية صربيا من علاقات صداقة متميزة، ومنوهًا بالحرص على تطوير أطر التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية، وتبادل التجارب والخبرات في العمل المجتمعي والتنموي.
كما شهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرص تعزيز التعاون في البرامج الاجتماعية التي تستهدف بناء قدرات الأفراد وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية في البلدين.
من جانبها، أعربت تاتيانا جارتشيفيتش عن شكرها لوزير التنمية الاجتماعية على حفاوة الاستقبال، مؤكدةً اهتمام بلادها بتوسيع مجالات التعاون مع مملكة البحرين، خاصة في المجالات التنموية والاجتماعية.
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