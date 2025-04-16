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وزير التنمية الاجتماعية يستقبل سفيرة جمهورية صربيا لدى مملكة البحرين

وزير التنمية الاجتماعية يستقبل سفيرة جمهورية صربيا لدى مملكة البحرين

2025-04-16 09:03:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، تاتيانا جارتشيفيتش سفيرة جمهورية صربيا لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أكد وزير التنمية الاجتماعية ما يربط مملكة البحرين وجمهورية صربيا من علاقات صداقة متميزة، ومنوهًا بالحرص على تطوير أطر التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية، وتبادل التجارب والخبرات في العمل المجتمعي والتنموي.

كما شهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرص تعزيز التعاون في البرامج الاجتماعية التي تستهدف بناء قدرات الأفراد وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية في البلدين.

من جانبها، أعربت تاتيانا جارتشيفيتش عن شكرها لوزير التنمية الاجتماعية على حفاوة الاستقبال، مؤكدةً اهتمام بلادها بتوسيع مجالات التعاون مع مملكة البحرين، خاصة في المجالات التنموية والاجتماعية.

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