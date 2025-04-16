الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تزور جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا

الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تزور جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا
جاء ذلك خلال زيارتها للجناح الوطني لمملكة البحرين في إكسبو 2025 أوساكا، حيث أشارت إلى أن تسليط الضوء على البحر من خلال الجناح الوطني يدعم ركيزة سياحة الواجهات البحرية والأنشطة المائية في استراتيجية السياحة 2022-2026، التي تسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى تطويرها بشكل متكامل للاستفادة المثلى من كون مملكة البحرين الدولة الأرخبيلية الوحيدة في الشرق الأوسط، بما يعزز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية. وأعربت عن تطلع الهيئة إلى مواصلة بناء شراكات فعالة خلال الإكسبو لتسليط الضوء على الثقافة البحرينية، التي تُعد من أبرز عوامل الجذب السياحي، بالإضافة إلى التطور المستمر في مجالات سياحة المؤتمرات والأعمال بفضل إنشاء مركز البحرين العالمي للمعارض، الذي يُعد الأحدث على مستوى الشرق الأوسط، مع إبراز تميز مملكة البحرين في مجال السياحة الرياضية من خلال تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.
وتابعت: "من خلال جناح مملكة البحرين في إكسبو أوساكا 2025، الذي يُقام على مدى ستة أشهر، سيتمكن الزوار من التعرف على ما يتميز به الشعب البحريني، الذي يُعد سفيرًا لوطنه وعامل الجذب السياحي الأبرز، حيث يساهم المتطوعون في إبراز ثقافة شعب البحرين وما يتميز به من انفتاح على الآخرين."
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