الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تزور جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكدت سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن الجناح الوطني لمملكة البحرين في "إكسبو 2025 أوساكا" يساهم في تسليط الضوء على عوامل الجذب السياحي التي تتميز بها مملكة البحرين، وخاصة تاريخها العريق وتراثها البحري الغني، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين تطوير القطاعات السياحية والنمو الاقتصادي، وحماية البيئة والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي.

جاء ذلك خلال زيارتها للجناح الوطني لمملكة البحرين في إكسبو 2025 أوساكا، حيث أشارت إلى أن تسليط الضوء على البحر من خلال الجناح الوطني يدعم ركيزة سياحة الواجهات البحرية والأنشطة المائية في استراتيجية السياحة 2022-2026، التي تسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى تطويرها بشكل متكامل للاستفادة المثلى من كون مملكة البحرين الدولة الأرخبيلية الوحيدة في الشرق الأوسط، بما يعزز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية. وأعربت عن تطلع الهيئة إلى مواصلة بناء شراكات فعالة خلال الإكسبو لتسليط الضوء على الثقافة البحرينية، التي تُعد من أبرز عوامل الجذب السياحي، بالإضافة إلى التطور المستمر في مجالات سياحة المؤتمرات والأعمال بفضل إنشاء مركز البحرين العالمي للمعارض، الذي يُعد الأحدث على مستوى الشرق الأوسط، مع إبراز تميز مملكة البحرين في مجال السياحة الرياضية من خلال تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

وتابعت: "من خلال جناح مملكة البحرين في إكسبو أوساكا 2025، الذي يُقام على مدى ستة أشهر، سيتمكن الزوار من التعرف على ما يتميز به الشعب البحريني، الذي يُعد سفيرًا لوطنه وعامل الجذب السياحي الأبرز، حيث يساهم المتطوعون في إبراز ثقافة شعب البحرين وما يتميز به من انفتاح على الآخرين."