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أمازون ويب سيرفيسز ومنارة تتعاونان لتطوير المواهب السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
(MENAFN- H+K Strategies) أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عن تعاونها مع منارة، وهي شركة ناشئة ذات تأثير اجتماعي تُكرس جهودها لإطلاق العنان للإمكانيات غير المستغلة لدى أفضل المواهب التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشمل النساء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وستطلق الشركتان معاً مبادرة طموحة تهدف إلى تدريب 2500 مهندس برمجيات في جميع أنحاء المنطقة على مهارات الحوسبة السحابية باستثمار قدره 3.6 مليون دولار أمريكي على مدى عامين من قبل شركة أمازون ويب سيرفيسز.
وبفضل التزامهما المشترك بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التغيير الاجتماعي على نطاق واسع، تتعاون أمازون ويب سيرفيسز ومنارة لتنمية مهارات أفضل مهندسي البرمجيات وعلماء البيانات ومهندسي الذكاء الاصطناعي في هذه المنطقة من خلال مهارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتعتقد كلتا الشركتين أن هذه المنطقة على استعداد لأن تصبح مركزاً رئيسياً للتكنولوجيا خلال العقد المقبل. وأعلنت أيضا أمازون ويب سيرفيسز مؤخرًا عن استثمار بقيمة 5.3 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.
قالت إليانا مونتوك، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة منارة: "من المتوقع أن تصبح منطقة الشرق الأوسط الجهة القادمة للمواهب التقنية، وستكون منارة في طليعة هذا التحول. ونعمل من خلال تعاوننا مع أمازون ويب سيرفيسز على مضاعفة التزامنا بتسريع تطوير أفضل المواهب التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتزويدهم بالمهارات والموارد التي يحتاجون إليها للنجاح في الاقتصاد الرقمي اليوم".
تأسست شركة منارة في وادي السيليكون على يد رائدتيّ أعمال ناجحتين، وسرعان ما برزت كقوة رائدة في مجتمع التكنولوجيا في المنطقة. وتلقت دعماً من كبار المستثمرين ومنهم Y Combinator وSeedcamp وPrecursor Ventures وNeo Capital وشخصيات بارزة مثل ريد هوفمان وإريك ريز ومارك بينوف وبول غراهام وجيسيكا ليفينغستون. ولا تقتصر مهمة منارة على سد الفجوة بين أفضل المواهب التقنية والفرص العالمية فحسب، بل تدعم أيضاً التنوع والشمول وخاصةً بين النساء في جميع أنحاء المنطقة.
من جانبه قال أنطونيو ألونسو لوبيز، مدير شؤون الشركاء لدى أمازون ويب سيرفيسز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "تلتزم أمازون ويب سيرفيسز بتزويد المتعلمين والشركات بالتدريب والشهادات عالية الجودة لبناء وتعزيز مهارات الحوسبة السحابية. ونعمل بالتعاون مع شركاء متميزين مثل منارة على تزويد المجتمعات بالخبرة اللازمة لمواصلة مسيرتهم المهنية في مجال الحوسبة السحابية والاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي. ونتطلع إلى العمل معاً لتنمية قدرات الجيل القادم من محترفي الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ستركز المبادرة المشتركة على توفير التدريب في مجال الحوسبة السحابية وخدمات أمازون ويب سيرفيسز لتزويد 2500 مهندس برمجيات بالمهارات اللازمة للنجاح في اقتصاد اليوم القائم على التكنولوجيا. وسيتم تقديم التدريب من خلال منصة التعليم التقني الخاصة بشركة منارة. وسيحصل المهندسون على شهادات أمازون ويب سرفيسز ومسارات لفرص عمل مُجدية. وستتمكن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية من الوصول إلى المهندسين المدربين والمؤهلين من خلال خدمات التوظيف التي تقدمها منارة. ويمكن للمواهب والشركات المهتمة التسجيل. وتعاونت منارة على مدى سنوات مع شركات Fortune 500 لبناء شبكة من علماء الحاسوب في هذه المنطقة.
وبالإضافة إلى تعاونها مع شركة منارة، تواصل أمازون ويب سيرفيسز قيادة المبادرات في جميع أنحاء العالم بهدف تطوير المهارات من خلال تدريبات في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
قال عمر السقا، أحد خريجي المبادرة: "منحني هذا البرنامج الثقة والخبرة اللازمة للعمل في مناصب بمجال خدمات أمازون ويب سيرفيسز والحوسبة السحابية". وفتح هذا التعاون مع أمازون ويب سيرفيسز الأبواب أمام خريجين آخرين وزودهم بالمهارات اللازمة للنجاح في قطاع التكنولوجيا.
وبفضل التزامهما المشترك بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التغيير الاجتماعي على نطاق واسع، تتعاون أمازون ويب سيرفيسز ومنارة لتنمية مهارات أفضل مهندسي البرمجيات وعلماء البيانات ومهندسي الذكاء الاصطناعي في هذه المنطقة من خلال مهارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتعتقد كلتا الشركتين أن هذه المنطقة على استعداد لأن تصبح مركزاً رئيسياً للتكنولوجيا خلال العقد المقبل. وأعلنت أيضا أمازون ويب سيرفيسز مؤخرًا عن استثمار بقيمة 5.3 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.
قالت إليانا مونتوك، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة منارة: "من المتوقع أن تصبح منطقة الشرق الأوسط الجهة القادمة للمواهب التقنية، وستكون منارة في طليعة هذا التحول. ونعمل من خلال تعاوننا مع أمازون ويب سيرفيسز على مضاعفة التزامنا بتسريع تطوير أفضل المواهب التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتزويدهم بالمهارات والموارد التي يحتاجون إليها للنجاح في الاقتصاد الرقمي اليوم".
تأسست شركة منارة في وادي السيليكون على يد رائدتيّ أعمال ناجحتين، وسرعان ما برزت كقوة رائدة في مجتمع التكنولوجيا في المنطقة. وتلقت دعماً من كبار المستثمرين ومنهم Y Combinator وSeedcamp وPrecursor Ventures وNeo Capital وشخصيات بارزة مثل ريد هوفمان وإريك ريز ومارك بينوف وبول غراهام وجيسيكا ليفينغستون. ولا تقتصر مهمة منارة على سد الفجوة بين أفضل المواهب التقنية والفرص العالمية فحسب، بل تدعم أيضاً التنوع والشمول وخاصةً بين النساء في جميع أنحاء المنطقة.
من جانبه قال أنطونيو ألونسو لوبيز، مدير شؤون الشركاء لدى أمازون ويب سيرفيسز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "تلتزم أمازون ويب سيرفيسز بتزويد المتعلمين والشركات بالتدريب والشهادات عالية الجودة لبناء وتعزيز مهارات الحوسبة السحابية. ونعمل بالتعاون مع شركاء متميزين مثل منارة على تزويد المجتمعات بالخبرة اللازمة لمواصلة مسيرتهم المهنية في مجال الحوسبة السحابية والاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي. ونتطلع إلى العمل معاً لتنمية قدرات الجيل القادم من محترفي الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ستركز المبادرة المشتركة على توفير التدريب في مجال الحوسبة السحابية وخدمات أمازون ويب سيرفيسز لتزويد 2500 مهندس برمجيات بالمهارات اللازمة للنجاح في اقتصاد اليوم القائم على التكنولوجيا. وسيتم تقديم التدريب من خلال منصة التعليم التقني الخاصة بشركة منارة. وسيحصل المهندسون على شهادات أمازون ويب سرفيسز ومسارات لفرص عمل مُجدية. وستتمكن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية من الوصول إلى المهندسين المدربين والمؤهلين من خلال خدمات التوظيف التي تقدمها منارة. ويمكن للمواهب والشركات المهتمة التسجيل. وتعاونت منارة على مدى سنوات مع شركات Fortune 500 لبناء شبكة من علماء الحاسوب في هذه المنطقة.
وبالإضافة إلى تعاونها مع شركة منارة، تواصل أمازون ويب سيرفيسز قيادة المبادرات في جميع أنحاء العالم بهدف تطوير المهارات من خلال تدريبات في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
قال عمر السقا، أحد خريجي المبادرة: "منحني هذا البرنامج الثقة والخبرة اللازمة للعمل في مناصب بمجال خدمات أمازون ويب سيرفيسز والحوسبة السحابية". وفتح هذا التعاون مع أمازون ويب سيرفيسز الأبواب أمام خريجين آخرين وزودهم بالمهارات اللازمة للنجاح في قطاع التكنولوجيا.
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