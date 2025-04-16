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الدوحة تحتضن مؤتمر الشبكة الدّوليّة لعمارة الموروث والبناء والتّخطيط الحَضَري ضمن فعاليّات قمّة إرثنا ٢٠٢٥
(MENAFN- teneo) الدوحة – قطر | ٢٢و٢٣ أبريل ٢٠٢٥
تُنظّم الشبكة الدوليّة لعمارة الموروث والبناء والتّخطيط الحَضَري في قطر مؤتمرها السّنوي ضمن فعاليات قمّة إرثنا ٢٠٢٥
ويُعقد المؤتمر في بيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة، بمشاركة نخبة من المعماريّين والمخطّطين الحضريّين وصنّاع السّياسات والأكاديميّين من مختلف أنحاء العالم، لبحث سُبُل إعادة توجيه التّنمية الحَضَرية بالاستناد إلى المبادئ الأصيلة لعمارة الموروث.
عن الشّبكة
تُعدّ الشّبكة الدّوليّة لعمارة الموروث والبناء والتّخطيط الحضري (INTBAU) شبكةً عالميّة تضمّ أكثر من عشرة آلاف عضو و٤٢ فرعًا حول العالم، وتسعى إلى تعزيز العمارة والحِرَف التقليديّة والتخطيط العمراني المتجذّر في السياقات المحليّة.
وقد أُنشئ الفرع القطري للشّبكة بمبادرة من سعادة السّفير فهد بن محمد العطيّة، تحت مظلّة مؤسّسة كارافان إيرث المعنيّة بالتّغيير الاجتماعي والثقافي والبيئي، ويقع مقر الشّبكة في مزرعة حينة سالمة بالدوحة، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الزّراعة المتجدّدة والتّعليم وخدمة المجتمع.
إعادة النّظر في التّطور العمراني من خلال عمارة الموروث
في ظلّ ما تشهده المدن من تحوّلات مدفوعة بنماذج التّمويل والقرارات السّياسيّة والتّطوّر التّقني، يسلّط هذا المؤتمر الضّوء على إمكانات عمارة الموروث في صياغة مستقبل عمراني مستدام وأكثر مرونة، من خلال مقاربات مستمدّة من المعرفة المحلّيّة والتّصاميم الإنسانيّة والكفاءة في استخدام الموارد.
محاور المؤتمر
يستعرض المؤتمر خمسة محاور رئيسيّة تهدف إلى إبراز الأبعاد المختلفة لعمارة الموروث في الحاضر والمستقبل:
• القيمة الاقتصاديّة لعمارة الموروث والتّخطيط الحضري: دراسة الجدوى الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة للنّماذج المعماريّة التّقليديّة.
• السّياسات والتّشريعات والأنظمة: رصد التّحدّيات التّنظيميّة واقتراح سُبُل إدماج الحلول التّقليديّة في الأُطُر الرّسميّة.
• التّدريب المهني والبرامج التّعليميّة: تعزيز التعّليم الحِرفي وإرساء مسارات بديلة للاعتماد الأكاديمي في مجالات البناء والتّخطيط.
• الرّبط بين عمارة الموروث والتّمويل المستدام: استكشاف الآليّات الماليّة والنّماذج الاستثماريّة الّتي تدعم توجّهات عمارة الموروث.
• دور المعماريّين في توسيع نطاق عمارة الموروث والتّخطيط الحَضَري: تمكين المعماريّين من المساهمة في صياغة السّياسات والمشاريع الّتي تعزّز التّكامل بين الهويّة الثّقافيّة والاستدامة.
تُنظّم الشبكة الدوليّة لعمارة الموروث والبناء والتّخطيط الحَضَري في قطر مؤتمرها السّنوي ضمن فعاليات قمّة إرثنا ٢٠٢٥
ويُعقد المؤتمر في بيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة، بمشاركة نخبة من المعماريّين والمخطّطين الحضريّين وصنّاع السّياسات والأكاديميّين من مختلف أنحاء العالم، لبحث سُبُل إعادة توجيه التّنمية الحَضَرية بالاستناد إلى المبادئ الأصيلة لعمارة الموروث.
عن الشّبكة
تُعدّ الشّبكة الدّوليّة لعمارة الموروث والبناء والتّخطيط الحضري (INTBAU) شبكةً عالميّة تضمّ أكثر من عشرة آلاف عضو و٤٢ فرعًا حول العالم، وتسعى إلى تعزيز العمارة والحِرَف التقليديّة والتخطيط العمراني المتجذّر في السياقات المحليّة.
وقد أُنشئ الفرع القطري للشّبكة بمبادرة من سعادة السّفير فهد بن محمد العطيّة، تحت مظلّة مؤسّسة كارافان إيرث المعنيّة بالتّغيير الاجتماعي والثقافي والبيئي، ويقع مقر الشّبكة في مزرعة حينة سالمة بالدوحة، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الزّراعة المتجدّدة والتّعليم وخدمة المجتمع.
إعادة النّظر في التّطور العمراني من خلال عمارة الموروث
في ظلّ ما تشهده المدن من تحوّلات مدفوعة بنماذج التّمويل والقرارات السّياسيّة والتّطوّر التّقني، يسلّط هذا المؤتمر الضّوء على إمكانات عمارة الموروث في صياغة مستقبل عمراني مستدام وأكثر مرونة، من خلال مقاربات مستمدّة من المعرفة المحلّيّة والتّصاميم الإنسانيّة والكفاءة في استخدام الموارد.
محاور المؤتمر
يستعرض المؤتمر خمسة محاور رئيسيّة تهدف إلى إبراز الأبعاد المختلفة لعمارة الموروث في الحاضر والمستقبل:
• القيمة الاقتصاديّة لعمارة الموروث والتّخطيط الحضري: دراسة الجدوى الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة للنّماذج المعماريّة التّقليديّة.
• السّياسات والتّشريعات والأنظمة: رصد التّحدّيات التّنظيميّة واقتراح سُبُل إدماج الحلول التّقليديّة في الأُطُر الرّسميّة.
• التّدريب المهني والبرامج التّعليميّة: تعزيز التعّليم الحِرفي وإرساء مسارات بديلة للاعتماد الأكاديمي في مجالات البناء والتّخطيط.
• الرّبط بين عمارة الموروث والتّمويل المستدام: استكشاف الآليّات الماليّة والنّماذج الاستثماريّة الّتي تدعم توجّهات عمارة الموروث.
• دور المعماريّين في توسيع نطاق عمارة الموروث والتّخطيط الحَضَري: تمكين المعماريّين من المساهمة في صياغة السّياسات والمشاريع الّتي تعزّز التّكامل بين الهويّة الثّقافيّة والاستدامة.
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