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معهد هوم الإماراتي لتعليم فنون الطهي يحتفل بمرور عام على تأسيسه والتعاون مع لو كوردون بلو
(MENAFN- Sherpa Communications)
معهد هوم الإماراتي لتعليم فنون الطهي يحتفل بمرور عام على تأسيسه والتعاون مع لو كوردون بلو
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أبريل 2025 – اختتم معهد "هوم" الإماراتي لتعليم فنون الطهي في دبي مؤخراً، بالتعاون مع "لو كوردون بلو" العالمي الشهير، عطلة نهاية أسبوع مميزة بالنكهات وحافلة بتجارب طهي حصرية. خلال الفعالية التي استمرت يومين، اجتمع عشاق الطهي والطعام والطهاة الطموحون في موقع "هوم" بساحة الوصل، حيث قدّم المعهد ورش عمل عملية وعروضاً توضيحية مباشرة ألهمت الحضور وشدّت انتباههم مع أحد أفضل الطهاة في العالم.
بقيادة فابريس مونبيروس، الماستر شيف الرئيسي في "لو كوردون بلو"، الذي يتمتع بخبرة عالمية تمتد إلى عشرات السنين، انطلق اليوم الأول من الفعاليات بورشة عمل حصرية حضرها 12 مشارك. سلّطت الورشة الضوء على طريقة تحضير طبق "دجاج الملكة إليزابيث" الشهير، وهو طبق الدجاج المسحب الذي ابتكره طهاة "لو كوردون بلو" عام 1953 بمناسبة تتويج الملكة إليزابيث الثانية. خلال الورشة، حصل المشاركون على فرصة لتجربة مهاراتهم في الطبخ، وتعلّم أساليب الطهي التقليدي مع إضافة لمستهم الخاصة تحت خبرة وإشراف الشيف فابريس.
وأثناء الأمسية ذاتها، استمتع الضيوف بعرضٍ حيّ وبلمسة جديدة لطريقة تحضير سوفليه الكرز الأسود، الطبق الفرنسيّ الكلاسيكي، وكشف الشيف فابريس للمشاركين أسرارَ تحضير سوفليه مثالي، آسراً الحضور بقصصه وتقنياته وبفنون إتقان صنع المعجنات.
في اليوم الثاني، رحّب "هوم" بعدد أكبر من الحضور في فعاليةٍ مفتوحةٍ احتفالًا بالذكرى السنوية الـ 130 لتأسيس معهد "لو كوردون بلو". تمتع الزوار باستكشاف مرافق معهد "هوم" الحديثة، ومقابلة نخبة من خبراء الطهي، والتعرف على دور أشهر معهد لتعليم فنون الطهي في العالم في صقل مهارات طهاة المستقبل في دبي. من ورش العمل للمبتدئين إلى شهادات التعليم العالي، سلّط الحدث الضوء على تعدد مسارات النجاح في عالم الطهي.
كما التقى الحضور باثنين من خريجي لو كوردون بلو المتميزين: الشيف ميلوس ميرجانك، الشيف الرئيسي في مطعم سيدهارتا لاونج باي بوذا بار في جروفنور هاوس دبي، والحائز على جائزة أفضل طاهٍ للحلويات من ماريوت إم بي سي الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 وجائزة صالون كولينير لندن ميستري باسكت الكبرى لعام 2025؛ والشيف كريم بورجي، صانع الحلويات المحترف الشهير، ومستشار ومؤسس مطعمي كايو وكالا، والذي تدرب في باريس وفي بعض أفضل المطاعم في فرنسا.
وبهذه المناسبة، علّق ارحمه لاحج، المدير التنفيذي لشركة أيانا القابضة: "نحن فخورون بشراكتنا مع لو كوردون بلو لإحياء هذه الفعالية مع معهد هوم، فهي تعكس التزامنا المستمر بالارتقاء بتعليم فنون الطهي في دولة الإمارات العربية المتحدة. أكّد لنا شغف المشاركين، سواءً كانوا مبتدئين أو محترفي طهي طموحين، سبب إطلاقنا لمنصة هوم للطهي، والتي تتمحور حول إثارة الفضول، وتعزيز التعلم، وإتاحة الفرصة لصقل أفضل المواهب العالمية هنا في دبي. هذه مجرد بداية لرحلة غنية بالنكهات والتجارب المميزة نخطط لإطلاقها هنا في هوم."
ومن جهته، قال الشيف فابريس مونبيروس، كبير الطهاة في مطعم لو كوردون بلو: "يأتي هذا التعاون مع هوم كفرصة رائعة لمشاركة التقاليد الخالدة للمطبخ الفرنسي مع جمهور متنوّع ومتشوّق للتعلّم والتجربة. من ورشة عمل دجاج التتويج إلى طريقة تحضير سوفليه الكرز الأسود، أعجبني كثيراً مستوى التفاعل من الحضور وطيف المواهب الواعدة التي شهدته بينهم. تزدهر تقاليد الطهي عندما تنتقل من جيل إلى جيل، ويشرفني أن أساهم في إلهام الجيل القادم من الطهاة في المنطقة إيماناً منّي بأن الطبخ هو أساس التواصل، فقد ذكّرني هذا الحدث بمدى عالمية هذا النوع من التواصل ومقدار البهجة التي تنبع منه."
تجاوز الحدث مجرد كونه احتفال بالطعام، فقد سلّط الضوء على مكانة دبي الصاعدة كمركز إقليمي رائد في فنون الطهي. وبفضل تأسيس وانطلاق أبرز مرافق التعليم مثل معهد هوم التي تمهد الطريق، أصبحت الإمارات العربية المتحدة بسرعة وجهةً رائدةً لتعزيز ثقافة الطعام والابتكار والتميز.
ترقبوا المزيد من التعاونات المميزة!
للمزيد من المعلومات حول الفعاليات وبرامج الطهي المستقبلية، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني أو متابعة الحساب الرسمي لمعهد "هوم" على إنستغرام @huom
-انتهى-
معهد هوم الإماراتي لتعليم فنون الطهي يحتفل بمرور عام على تأسيسه والتعاون مع لو كوردون بلو
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أبريل 2025 – اختتم معهد "هوم" الإماراتي لتعليم فنون الطهي في دبي مؤخراً، بالتعاون مع "لو كوردون بلو" العالمي الشهير، عطلة نهاية أسبوع مميزة بالنكهات وحافلة بتجارب طهي حصرية. خلال الفعالية التي استمرت يومين، اجتمع عشاق الطهي والطعام والطهاة الطموحون في موقع "هوم" بساحة الوصل، حيث قدّم المعهد ورش عمل عملية وعروضاً توضيحية مباشرة ألهمت الحضور وشدّت انتباههم مع أحد أفضل الطهاة في العالم.
بقيادة فابريس مونبيروس، الماستر شيف الرئيسي في "لو كوردون بلو"، الذي يتمتع بخبرة عالمية تمتد إلى عشرات السنين، انطلق اليوم الأول من الفعاليات بورشة عمل حصرية حضرها 12 مشارك. سلّطت الورشة الضوء على طريقة تحضير طبق "دجاج الملكة إليزابيث" الشهير، وهو طبق الدجاج المسحب الذي ابتكره طهاة "لو كوردون بلو" عام 1953 بمناسبة تتويج الملكة إليزابيث الثانية. خلال الورشة، حصل المشاركون على فرصة لتجربة مهاراتهم في الطبخ، وتعلّم أساليب الطهي التقليدي مع إضافة لمستهم الخاصة تحت خبرة وإشراف الشيف فابريس.
وأثناء الأمسية ذاتها، استمتع الضيوف بعرضٍ حيّ وبلمسة جديدة لطريقة تحضير سوفليه الكرز الأسود، الطبق الفرنسيّ الكلاسيكي، وكشف الشيف فابريس للمشاركين أسرارَ تحضير سوفليه مثالي، آسراً الحضور بقصصه وتقنياته وبفنون إتقان صنع المعجنات.
في اليوم الثاني، رحّب "هوم" بعدد أكبر من الحضور في فعاليةٍ مفتوحةٍ احتفالًا بالذكرى السنوية الـ 130 لتأسيس معهد "لو كوردون بلو". تمتع الزوار باستكشاف مرافق معهد "هوم" الحديثة، ومقابلة نخبة من خبراء الطهي، والتعرف على دور أشهر معهد لتعليم فنون الطهي في العالم في صقل مهارات طهاة المستقبل في دبي. من ورش العمل للمبتدئين إلى شهادات التعليم العالي، سلّط الحدث الضوء على تعدد مسارات النجاح في عالم الطهي.
كما التقى الحضور باثنين من خريجي لو كوردون بلو المتميزين: الشيف ميلوس ميرجانك، الشيف الرئيسي في مطعم سيدهارتا لاونج باي بوذا بار في جروفنور هاوس دبي، والحائز على جائزة أفضل طاهٍ للحلويات من ماريوت إم بي سي الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 وجائزة صالون كولينير لندن ميستري باسكت الكبرى لعام 2025؛ والشيف كريم بورجي، صانع الحلويات المحترف الشهير، ومستشار ومؤسس مطعمي كايو وكالا، والذي تدرب في باريس وفي بعض أفضل المطاعم في فرنسا.
وبهذه المناسبة، علّق ارحمه لاحج، المدير التنفيذي لشركة أيانا القابضة: "نحن فخورون بشراكتنا مع لو كوردون بلو لإحياء هذه الفعالية مع معهد هوم، فهي تعكس التزامنا المستمر بالارتقاء بتعليم فنون الطهي في دولة الإمارات العربية المتحدة. أكّد لنا شغف المشاركين، سواءً كانوا مبتدئين أو محترفي طهي طموحين، سبب إطلاقنا لمنصة هوم للطهي، والتي تتمحور حول إثارة الفضول، وتعزيز التعلم، وإتاحة الفرصة لصقل أفضل المواهب العالمية هنا في دبي. هذه مجرد بداية لرحلة غنية بالنكهات والتجارب المميزة نخطط لإطلاقها هنا في هوم."
ومن جهته، قال الشيف فابريس مونبيروس، كبير الطهاة في مطعم لو كوردون بلو: "يأتي هذا التعاون مع هوم كفرصة رائعة لمشاركة التقاليد الخالدة للمطبخ الفرنسي مع جمهور متنوّع ومتشوّق للتعلّم والتجربة. من ورشة عمل دجاج التتويج إلى طريقة تحضير سوفليه الكرز الأسود، أعجبني كثيراً مستوى التفاعل من الحضور وطيف المواهب الواعدة التي شهدته بينهم. تزدهر تقاليد الطهي عندما تنتقل من جيل إلى جيل، ويشرفني أن أساهم في إلهام الجيل القادم من الطهاة في المنطقة إيماناً منّي بأن الطبخ هو أساس التواصل، فقد ذكّرني هذا الحدث بمدى عالمية هذا النوع من التواصل ومقدار البهجة التي تنبع منه."
تجاوز الحدث مجرد كونه احتفال بالطعام، فقد سلّط الضوء على مكانة دبي الصاعدة كمركز إقليمي رائد في فنون الطهي. وبفضل تأسيس وانطلاق أبرز مرافق التعليم مثل معهد هوم التي تمهد الطريق، أصبحت الإمارات العربية المتحدة بسرعة وجهةً رائدةً لتعزيز ثقافة الطعام والابتكار والتميز.
ترقبوا المزيد من التعاونات المميزة!
للمزيد من المعلومات حول الفعاليات وبرامج الطهي المستقبلية، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني أو متابعة الحساب الرسمي لمعهد "هوم" على إنستغرام @huom
-انتهى-
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