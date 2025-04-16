السيد شايب يستقبل وفداً برلمانياً عن روسيا الاتحادية

استقبل اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب بمقر الوزارة، وفدا برلمانيا عن روسيا الاتحادية، يترأسه السيد يوري فالييف، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية - الروسية.

خلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان واقع وآفاق العلاقات الإستراتيجية بين الجزائر وروسيا، تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين الصديقين، السيد عبدالمجيد تبون، والسيد فلاديمير بوتين، كما تم التطرق إلى سبل وأطر مواصلة تطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين في شتى المجالات.

كما تناول الطرفان عديد الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما تعلق بمستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي ومسألة الصحراء الغربية.

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