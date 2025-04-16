السيد شايب يستقبل وفداً برلمانياً عن روسيا الاتحادية
استقبل اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب بمقر الوزارة، وفدا برلمانيا عن روسيا الاتحادية، يترأسه السيد يوري فالييف، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية - الروسية.
خلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان واقع وآفاق العلاقات الإستراتيجية بين الجزائر وروسيا، تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين الصديقين، السيد عبدالمجيد تبون، والسيد فلاديمير بوتين، كما تم التطرق إلى سبل وأطر مواصلة تطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين في شتى المجالات.
كما تناول الطرفان عديد الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما تعلق بمستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي ومسألة الصحراء الغربية.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية