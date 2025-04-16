الشورى يلتقي وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي

الشورى يلتقي وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي
وخلال اللقاء، رحبت عضوتا المجلس بهذه الزيارات التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبين المجالس البرلمانية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب على مستوى العمل الإداري والفني الداعم لأعضاء السلطة التشريعية.
وجرى خلال اللقاء استعراض آلية العمل التشريعي الذي يضطلع به مجلس الشورى ومسارات العمل المشترك مع مجلس النواب، وكذلك مع الحكومة الموقرة، ضمن مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين، ودعم جهود التنمية والتطوير والإصلاح في مختلف المجالات في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
كما تطرق اللقاء إلى آفاق مملكة البحرين في الاستفادة من علوم الفضاء، ودورها المتنامي في دعم الابتكار وتطوير منهجيات العمل المتنوعة، واستعراض جهود مجلس الشورى في مجال التحول الرقمي، والتي شكّلت نماذج رائدة في توظيف التكنولوجيا لخدمة العمل البرلماني وتعزيز فاعليته.
وأعرب الوفد الزائر عن بالغ التقدير للتطور الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده الأمانة العامة للمجلس، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية واضحة في دعم التحديث المؤسسي، وتقديم أداء تشريعي وإداري عالي الجودة، يواكب طموحات التنمية والتطور في المملكة.
وقدمت الأمانة العامة للوفد عرضًا تعريفيًا عن عمل واختصاصات مجلس الشورى، ودور لجان المجلس، وأبرز الموضوعات التي تناقشها، وآلية التنسيق والتعاون بين مجلسي الشورى والنواب من جهة، والحكومة الموقرة من جهة أخرى، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة في دعم أعضاء مجلس الشورى.
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