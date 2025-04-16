الشورى يلتقي وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبلت نانسي دينا إيلي خضوري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والسيدة هالة رمزي فايز عضو لجنة الخدمات ولجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس، بحضور عدد من منتسبي الأمانة العامة، وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار زيارتهم إلى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحبت عضوتا المجلس بهذه الزيارات التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبين المجالس البرلمانية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب على مستوى العمل الإداري والفني الداعم لأعضاء السلطة التشريعية.

وجرى خلال اللقاء استعراض آلية العمل التشريعي الذي يضطلع به مجلس الشورى ومسارات العمل المشترك مع مجلس النواب، وكذلك مع الحكومة الموقرة، ضمن مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين، ودعم جهود التنمية والتطوير والإصلاح في مختلف المجالات في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.

كما تطرق اللقاء إلى آفاق مملكة البحرين في الاستفادة من علوم الفضاء، ودورها المتنامي في دعم الابتكار وتطوير منهجيات العمل المتنوعة، واستعراض جهود مجلس الشورى في مجال التحول الرقمي، والتي شكّلت نماذج رائدة في توظيف التكنولوجيا لخدمة العمل البرلماني وتعزيز فاعليته.

وأعرب الوفد الزائر عن بالغ التقدير للتطور الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده الأمانة العامة للمجلس، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية واضحة في دعم التحديث المؤسسي، وتقديم أداء تشريعي وإداري عالي الجودة، يواكب طموحات التنمية والتطور في المملكة.

وقدمت الأمانة العامة للوفد عرضًا تعريفيًا عن عمل واختصاصات مجلس الشورى، ودور لجان المجلس، وأبرز الموضوعات التي تناقشها، وآلية التنسيق والتعاون بين مجلسي الشورى والنواب من جهة، والحكومة الموقرة من جهة أخرى، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة في دعم أعضاء مجلس الشورى.