هيئة الكهرباء والماء تطلق خدمة إلكترونية جديدة لقطاع الشركات والمؤسسات عبر البوابة الوطنية Bahrain.Bh

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أطلقت هيئة الكهرباء والماء خدمة "غلق حساب الكهرباء والماء"، لقطاع الشركات والمؤسسات عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain، وذلك بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأكد السيد أحمد نجيب الجامع مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع خدمات المشتركين في الهيئة، والهادفة لرقمنة جميع خدماتها، حيث تعمل الهيئة حاليًا على الوصول إلى نسبة 100% من التحول الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تستهدف فئة الشركات والمؤسسات بشكل خاص، حيث إنها تتيح لأصحاب الشركات والمخولين بالتوقيع تقديم طلبات غلق حساباتهم بكل سهولة عبر البوابة الوطنية bahrain، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المشتركين.

وأضاف الجامع أن خدمة "غلق حساب الكهرباء والماء" تتميز بسرعة التنفيذ، حيث يتم غلق الحساب بصورة آنية عند تقديم الطلب، مما يعزز كفاءة ومرونة العمليات ويسهم في تطوير تجربة المشتركين.

وذكر أن الهيئة قامت بتنفيذ عملية ربط إلكتروني مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ هذه الخدمة بشكل فعّال، وذلك بهدف تسهيل عملية التحقق الفوري من بيانات السجلات التجارية دون الحاجة إلى تقديم أوراق ثبوتية إضافية من قبل المشتركين، منوهًا إلى أنه بفضل هذا الربط، تتم عملية إغلاق الحسابات بشكل تلقائي وآمن، حيث يتم التحقق من بيانات السجل التجاري إلكترونيًا، مما يلغي الحاجة إلى أي مستندات ورقية.

وأفاد الجامع بأن هذه الخطوة تعد جزءًا من سلسلة الخدمات التطويرية التي تعمل الهيئة على تطويرها لتعزيز تجربة المشتركين ورفع كفاءة عملياتها من خلال تيسير الإجراءات وتقديم تجربة سلسة تلبي التطلعات، مع تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن خطط هيئة الكهرباء والماء الهادفة إلى مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي وتعزيز الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، بهدف تقديم خدمات سريعة ومبتكرة تُسهّل على المشتركين إنجاز معاملاتهم، وذلك من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.