هيئة الكهرباء والماء تطلق خدمة إلكترونية جديدة لقطاع الشركات والمؤسسات عبر البوابة الوطنية Bahrain.Bh

هيئة الكهرباء والماء تطلق خدمة إلكترونية جديدة لقطاع الشركات والمؤسسات عبر البوابة الوطنية Bahrain.Bh
وأكد السيد أحمد نجيب الجامع مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع خدمات المشتركين في الهيئة، والهادفة لرقمنة جميع خدماتها، حيث تعمل الهيئة حاليًا على الوصول إلى نسبة 100% من التحول الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تستهدف فئة الشركات والمؤسسات بشكل خاص، حيث إنها تتيح لأصحاب الشركات والمخولين بالتوقيع تقديم طلبات غلق حساباتهم بكل سهولة عبر البوابة الوطنية bahrain، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المشتركين.
وأضاف الجامع أن خدمة "غلق حساب الكهرباء والماء" تتميز بسرعة التنفيذ، حيث يتم غلق الحساب بصورة آنية عند تقديم الطلب، مما يعزز كفاءة ومرونة العمليات ويسهم في تطوير تجربة المشتركين.
وذكر أن الهيئة قامت بتنفيذ عملية ربط إلكتروني مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ هذه الخدمة بشكل فعّال، وذلك بهدف تسهيل عملية التحقق الفوري من بيانات السجلات التجارية دون الحاجة إلى تقديم أوراق ثبوتية إضافية من قبل المشتركين، منوهًا إلى أنه بفضل هذا الربط، تتم عملية إغلاق الحسابات بشكل تلقائي وآمن، حيث يتم التحقق من بيانات السجل التجاري إلكترونيًا، مما يلغي الحاجة إلى أي مستندات ورقية.
وأفاد الجامع بأن هذه الخطوة تعد جزءًا من سلسلة الخدمات التطويرية التي تعمل الهيئة على تطويرها لتعزيز تجربة المشتركين ورفع كفاءة عملياتها من خلال تيسير الإجراءات وتقديم تجربة سلسة تلبي التطلعات، مع تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن خطط هيئة الكهرباء والماء الهادفة إلى مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي وتعزيز الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، بهدف تقديم خدمات سريعة ومبتكرة تُسهّل على المشتركين إنجاز معاملاتهم، وذلك من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
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