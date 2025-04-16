نائب وزير الداخلية يستقبل مدير عام حرس الحدود السعودي

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نائب وزير الداخلية يستقبل مدير عام حرس الحدود السعودي
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية اليوم، الأربعاء، بحضور الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، اللواء ركن شايع بن سالم الودعاني مدير عام حرس الحدود السعودي، والوفد المرافق.
ورحب بالوفد الزائر، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية والتنسيق القائم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يجمعهما من روابط تاريخية راسخة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية، وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
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