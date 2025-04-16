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نائب وزير الداخلية يستقبل مدير عام حرس الحدود السعودي

نائب وزير الداخلية يستقبل مدير عام حرس الحدود السعودي

2025-04-16 08:13:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية اليوم، الأربعاء، بحضور الفريق طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، اللواء ركن شايع بن سالم الودعاني مدير عام حرس الحدود السعودي، والوفد المرافق.

ورحب بالوفد الزائر، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية والتنسيق القائم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يجمعهما من روابط تاريخية راسخة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية، وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

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