القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل وزير المالية والاقتصاد الوطني

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القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل وزير المالية والاقتصاد الوطني
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم، الأربعاء، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
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