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القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل وزير المالية والاقتصاد الوطني

القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل وزير المالية والاقتصاد الوطني

2025-04-16 08:13:45
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم، الأربعاء، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

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