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وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى إطلاق منصة نزاهة لمركز راصد

وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى إطلاق منصة نزاهة لمركز راصد

2025-04-16 08:11:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، حفل إطلاق منصة نزاهة، وذلك ضمن إطار مشروع "نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة"، والذي ينفذه مركز الحياة - راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية، بتمويل مشترك من الإتحاد الآوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، بحضور أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، ونائبة ممثل البعثة الإسبانية في عمان استباليز لوبيز، ومديرة البرامج في بعثة الإتحاد الآوروبي تينا بريهافيك، وعدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

‏وقالت بني مصطفى، إن إطلاق المنصة يمثل نقلة نوعية في مسيرة تمكين مؤسسات المجتمع المدني، وإنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات عديدة لمركز الحياة-راصد، ولا سيّما وأن إطلاق منصة نزاهة يتزامن مع إحتفالات المملكة بيوم العلم الذي نحمله بقلوبنا وسواعدنا، ونجدد فيه وقوفنا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، وإلتزامنا بخدمة وطننا العزيز في سبيل رفعته وتنميته.

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