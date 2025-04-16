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بيان صادر عن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة...

بيان صادر عن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة...

2025-04-16 08:11:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ظلّ المستجدات الأمنية الأخيرة، تعبّر جامعة العلوم التطبيقية الخاصة عن اعتزازها الكبير بجاهزية القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وكافة الأجهزة الأمنية الأردنية، الذين تمكنوا من إفشال مخططات إجرامية استهدفت أمن الوطن وسلامة مواطنيه. وأكّدت الجامعة أن حماية الأردن ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي التزام وطني تشترك فيه جميع مكونات الدولة والمجتمع، بدءًا من مؤسسات التعليم وانتهاءً بكل مواطن واعٍ وحريص على مصلحة الوطن.
إن ما أعلن عنه الناطق الإعلامي وزير الاتصال الحكومي يوم أمس 15/ نيسان/ 2025 يمثل تحديًا جديدًا، وإن الموقف الشعبي المؤيد لإجراءات الحكومة والاستنكار العربي والدولي لما تمّ الإعلان عنه، يكشف عن معدن الأردنيين الحقيقي وصلابتهم في وجه الفتن والمخاطر، ويؤكد الدعم الدولي لأمن الأردن واستقراره، ويعزز من التكاتف الوطني خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين.
وفي الختام نؤكد على أن الأردن سيبقى واحة أمن واستقرار، بفضل الله، ووعي شعبه، ويقظة مؤسساته، وأننا جميعًا، كأكاديميين وطلبة، سنبقى في خندق الوطن، سلاحنا العلم والانتماء.

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