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الرئيس اللبناني يوعز بالتنسيق مع الأردن بشأن التحقيقات في المخطط الإرهابي

الرئيس اللبناني يوعز بالتنسيق مع الأردن بشأن التحقيقات في المخطط الإرهابي

2025-04-16 08:11:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جوزيف عون أوعز إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
ويأتي هذا الإيعاز بعد اتصال أجراه عون مع جلالة الملك عبدالله الثاني للاطلاع على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، وأبدى كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين.


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