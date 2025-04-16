الرئيس اللبناني يوعز بالتنسيق مع الأردن بشأن التحقيقات في المخطط الإرهابي

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الرئيس اللبناني يوعز بالتنسيق مع الأردن بشأن التحقيقات في المخطط الإرهابي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جوزيف عون أوعز إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
ويأتي هذا الإيعاز بعد اتصال أجراه عون مع جلالة الملك عبدالله الثاني للاطلاع على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، وأبدى كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين.
ويأتي هذا الإيعاز بعد اتصال أجراه عون مع جلالة الملك عبدالله الثاني للاطلاع على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، وأبدى كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين.
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