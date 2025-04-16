رئيس الوزراء: العلم هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين

رئيس الوزراء: العلم هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين
وقال رئيس الوزراء: "إن العلم الأردني هو الشاهد على التأسيس، وذاكرة الوطن، وسيرة أبطاله. هو رفيق المسيرة، الحاضر في كل محطة وميدان، ورمز الانتماء والوفاء. هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين. هو العلم الأردني.. علمُنا".
وأضاف: "فليدم عالياً في السماء، عميقاً في القلوب، حاضراً في النفوس. فليبقَ على مدار الزمان مجيداً عزيزاً مهيباً. ولتكن هذه المناسبة محطة إلهام لنا جميعاً، نرفع الراية اليوم ونصونها كل يوم".
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