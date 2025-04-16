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رئيس الوزراء: العلم هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين

رئيس الوزراء: العلم هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين

2025-04-16 08:11:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر رئيس الوزراء، جعفر حسان، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يصادف الأربعاء 16 نيسان.


وقال رئيس الوزراء: "إن العلم الأردني هو الشاهد على التأسيس، وذاكرة الوطن، وسيرة أبطاله. هو رفيق المسيرة، الحاضر في كل محطة وميدان، ورمز الانتماء والوفاء. هو الشاهد على عظمة الأردنيين وعزيمتهم التي لا تلين. هو العلم الأردني.. علمُنا".


وأضاف: "فليدم عالياً في السماء، عميقاً في القلوب، حاضراً في النفوس. فليبقَ على مدار الزمان مجيداً عزيزاً مهيباً. ولتكن هذه المناسبة محطة إلهام لنا جميعاً، نرفع الراية اليوم ونصونها كل يوم".

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