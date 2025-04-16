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رئيس محكمة أمن دولة سابق يكشف عقوبات الضالعين بالمخطط الإرهابي

رئيس محكمة أمن دولة سابق يكشف عقوبات الضالعين بالمخطط الإرهابي

2025-04-16 06:09:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، العميد المتقاعد علي مبيضين، أن العقوبة القانونية التي قد يواجهها الأشخاص الذين تم القبض عليهم مؤخرًا من قبل جهاز المخابرات العامة بتهمة التحضير لأعمال إرهابية، تصل إلى الإعدام، وذلك استنادًا إلى قانون منع الإرهاب المعمول به في المملكة.
وأوضح مبيضين، في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون، والتي تم توثيقها بمقاطع مصوّرة، إلى جانب الوقائع المادية التي تم ضبطها، من مستودعات، وصواريخ، ومواد متفجرة، ومعامل تصنيع، تؤكد أن التهم المسندة إليهم تُعد من أخطر ما ورد في قانون منع الإرهاب.
وأضاف أن طبيعة هذه التهم وما تضمنته من استهداف مباشر لأمن المملكة واستقرارها، تجعل المتهمين عرضة لأقصى العقوبات المنصوص عليها قانونيًا، وفي مقدمتها الإعدام وفقا للمواد 2-3-7 من قانون منع الإرهاب رقم 55 للعام 2006 .
ونفى مبيضين وجود أي أساس قانوني للتخفيف من الأحكام بحق المتهمين، مشددًا على أن أساس المسؤولية الجزائية هو الوعي والإرادة، مشيرًا إلى أن الفيديوهات والاعترافات التي بثتها الجهات المختصة لم تُظهر على المتهمين أي علامات أو أعراض توحي بوجود آفة عقلية أو نفسية قد تؤثر على إدراكهم أو مسؤوليتهم القانونية.
وختم مبيضين بالقول إن هذه القضية تُعد من أخطر القضايا الأمنية التي واجهت الأردن في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن القانون واضح وحاسم في التعامل مع مثل هذه الجرائم التي تمس أمن الدولة والمجتمع.

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