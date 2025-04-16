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أبو السمن والفراية يبحثان ملف المخطط الشمولي لمركز حدود جابر

أبو السمن والفراية يبحثان ملف المخطط الشمولي لمركز حدود جابر

2025-04-16 06:09:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية مازن الفراية، المستجدات المتعلقة بإعداد دراسات المخطط الشمولي لتطوير مركز جابر الحدودي، والهادفة إلى وضع تصور شمولي يضمن تطوير المعابر بشكل يلبي احتياجات الأردن لعدة عقود مقبلة.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية والأمنية المشغلة للمعابر الحدودية، بالإضافة لممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ضرورة تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية وتحقيق الجانب الأمني والجمركي، وتسهيل حركة الشحن والمسافرين، ومراعاة الرؤية المستقبلية للأعوام المقبلة والنمو السكاني في الأردن والدول المجاورة.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، المخطط الشمولي لمركز حدود جابر ونقاط الخلاف والتوافق حول التصاميم للمرحلة الأولى، ومسارات الحركة، ومواقع الأبنية، ونقاط التفتيش، ومراحل تنفيذ المشروع، والكلف التقديرية، وأولويات العمل حسب توفر المخصصات، بحيث يضمن ديمومة عمل المركز الحدودي خلال فترة تنفيذ المشروع وبشكل لا يعيق حركة الشحن والمسافرين.
وأكد أبو السمن والفراية أهمية تأهيل كافة المعابر الحدودية بصورة تليق بمكانة وسمعة الأردن، وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زائري المملكة، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات لحركة المسافرين، وحركة التجارة البينية والترانزيت التي تمر بالأراضي الأردنية.


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