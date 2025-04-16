شاهد بالفيديو والصور - زين تحتفي بيوم العلم الأردني وتطلق علماً ضخماً في سماء عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفالاً باليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يُجسّد رمز السيادة وعنوان الهوية الوطنية، ويعبر عن أسمى معاني الولاء والانتماء؛ نظّمت شركة زين الأردن مجموعة من الفعاليات التي حملت رمزية هذا اليوم، وعَكَست فخر الشركة وموظفيها بهذا الوطن الغالي.



وشهدت معارض زين في مختلف محافظات المملكة توزيع العلم الأردني على مشتركيها، في بادرة تهدف إلى تعزيز مشاعر الانتماء ومشاركة الأردنيين فرحهم بهذا اليوم، كما اكتسى المبنى الرئيسي للشركة الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني بألوان العلم الأردني، حيث خُصّصت الشاشة الضخمة في واجهته لعرض العلم الأردني، في مشهد رمزي يعبّر عن الاعتزاز بهذا الرمز الوطني الخالد، كما أطلقت زين علماً ضخماً طائراً من أمام المبنى الرئيسي ليحلّق عالياً في سماء عمّان رافعاً معه رسالة محبة وانتماء للوطن، وفخر وولاء لقيادته الهاشمية، بمشاركة موظفي الشركة الذين حملوا الأعلام الأردنية في وقفة عز وفخر برمز الوطن وعنوان مجده.



ويجسّد احتفال زين بهذه المناسبة حرصها الراسخ على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية التي توحّد الأردنيين في ظل راية الوطن وقيادته الهاشمية، وتعكس التزامها المستمر بدورها المجتمعي في ترسيخ قيم الانتماء، وتعزيز مشاعر الفخر بالهوية الوطنية والمسيرة الهاشمية.















