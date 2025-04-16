شاهد بالفيديو والصور - زين تحتفي بيوم العلم الأردني وتطلق علماً ضخماً في سماء عمّان

شاهد بالفيديو والصور - زين تحتفي بيوم العلم الأردني وتطلق علماً ضخماً في سماء عمّان
وشهدت معارض زين في مختلف محافظات المملكة توزيع العلم الأردني على مشتركيها، في بادرة تهدف إلى تعزيز مشاعر الانتماء ومشاركة الأردنيين فرحهم بهذا اليوم، كما اكتسى المبنى الرئيسي للشركة الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني بألوان العلم الأردني، حيث خُصّصت الشاشة الضخمة في واجهته لعرض العلم الأردني، في مشهد رمزي يعبّر عن الاعتزاز بهذا الرمز الوطني الخالد، كما أطلقت زين علماً ضخماً طائراً من أمام المبنى الرئيسي ليحلّق عالياً في سماء عمّان رافعاً معه رسالة محبة وانتماء للوطن، وفخر وولاء لقيادته الهاشمية، بمشاركة موظفي الشركة الذين حملوا الأعلام الأردنية في وقفة عز وفخر برمز الوطن وعنوان مجده.
ويجسّد احتفال زين بهذه المناسبة حرصها الراسخ على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية التي توحّد الأردنيين في ظل راية الوطن وقيادته الهاشمية، وتعكس التزامها المستمر بدورها المجتمعي في ترسيخ قيم الانتماء، وتعزيز مشاعر الفخر بالهوية الوطنية والمسيرة الهاشمية.
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