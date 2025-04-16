الملك يشهد مراسم رفع العلم بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، مراسم رفع العلم، بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، التي تصادف في السادس عشر من شهر نيسان من كل عام.



ولدى وصول جلالته إلى باحة قصر الحسينية، كان في استقباله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، بحضور عدد من رؤساء السلطات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.



وبدأت المراسم بعزف الموسيقى السلام الملكي، تلا ذلك تسلّم جلالة الملك علم المملكة الأردنية الهاشمية من رئيس الديوان الملكي الهاشمي، فيما قام جلالته بتسليمه إلى أحد ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ليقوم بدوره بالانضمام إلى رفاق السلاح من الضباط للتقدم به نحو السارية لرفعه في أثناء عزف سلام العلم، إيذانا ببدء فعاليات رفع العلم في أنحاء الوطن.



واختتمت مراسم رفع العلم بعزف نشيد العلم "خافق في المعالي والمنى ... عربي الظلال والسنا".

وكان مجلس الوزراء أقر اليوم الوطني للعلم بالتزامن مع احتفالية المئوية للدولة، تأكيدا على اعتزاز الأردنيين وفخرهم برمزية العلم الذي يشهد على مسيرة الإنجاز وتضحيات أبناء الأردن وبناته في سبيل رفعة الوطن وازدهاره.



واعتمد العلم الأردني بصورته الحالية عام 1922، وهو مستمد في شكله وألوانه من راية الثورة العربية الكبرى، ويتضمن دلالات لراية الرسول، صلى الله عليه وسلم، وراية الدولة الأموية، وراية الدولة الفاطمية، وراية الهاشميين، كما تشير النجمة السباعية فيه إلى السبع المثاني في فاتحة كتاب الله العزيز التي تتألف من سبع آيات.