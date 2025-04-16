أطباء بلا حدود: غزة أصبحت مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يساعدونهم

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- قالت منظمة أطباء بلا حدود إن قطاع غزة أصبح "مقبرة جماعية" للفلسطينيين ولمن يساعدونهم، مع استئناف القوات الإسرائيلية هجومها العسكري على القطاع.

وأضافت المنظمة في بيان يوم الأربعاء، "مع استئناف القوات الإسرائيلية هجومها العسكري على قطاع غزة، وتوسيع نطاقه جوًا وبرًا وبحرًا، مُتسببة في تهجير السكان بشكل قسري، ومنع وصول المساعدات الأساسية عمدًا، فهي تدمّر حياة الفلسطينيين بشكل ممنهج مرة أخرى".

وأوضحت أن سلسلة من الهجمات القاتلة التي شنتها القوات الإسرائيلية أظهرت "تجاهلًا صارخًا لسلامة العاملين في المجال الإنساني والطبي في غزة".

ودعت المنظمة، السلطات الإسرائيلية إلى الرفع الفوري لحصار غزة اللاإنساني والقاتل، وحماية أرواح الفلسطينيين، والعاملين في المجال الإنساني والطبي.

وطالبت جميع الأطراف إلى استعادة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه.

وقالت منسقة الطوارئ بالمنظمة في غزة أماند بازيرول: "لقد تحولت غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يساعدهم. إننا نشهد في الوقت الفعلي تدميرًا وتهجيرًا قسريًا لجميع سكان غزة".

وأشارت إلى أنه في ظل انعدام أي مكان آمن للفلسطينيين أو من يحاولون مساعدتهم، تُعاني الاستجابة الإنسانية بشدة تحت وطأة انعدام الأمن ونقص الإمدادات الحاد، مما يترك الناس أمام خيارات محدودة، إن وُجدت، للحصول على الرعاية.