أطباء بلا حدود: غزة أصبحت مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يساعدونهم

أطباء بلا حدود: غزة أصبحت مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يساعدونهم
وأضافت المنظمة في بيان يوم الأربعاء، "مع استئناف القوات الإسرائيلية هجومها العسكري على قطاع غزة، وتوسيع نطاقه جوًا وبرًا وبحرًا، مُتسببة في تهجير السكان بشكل قسري، ومنع وصول المساعدات الأساسية عمدًا، فهي تدمّر حياة الفلسطينيين بشكل ممنهج مرة أخرى".
وأوضحت أن سلسلة من الهجمات القاتلة التي شنتها القوات الإسرائيلية أظهرت "تجاهلًا صارخًا لسلامة العاملين في المجال الإنساني والطبي في غزة".
ودعت المنظمة، السلطات الإسرائيلية إلى الرفع الفوري لحصار غزة اللاإنساني والقاتل، وحماية أرواح الفلسطينيين، والعاملين في المجال الإنساني والطبي.
وطالبت جميع الأطراف إلى استعادة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه.
وقالت منسقة الطوارئ بالمنظمة في غزة أماند بازيرول: "لقد تحولت غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يساعدهم. إننا نشهد في الوقت الفعلي تدميرًا وتهجيرًا قسريًا لجميع سكان غزة".
وأشارت إلى أنه في ظل انعدام أي مكان آمن للفلسطينيين أو من يحاولون مساعدتهم، تُعاني الاستجابة الإنسانية بشدة تحت وطأة انعدام الأمن ونقص الإمدادات الحاد، مما يترك الناس أمام خيارات محدودة، إن وُجدت، للحصول على الرعاية.
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