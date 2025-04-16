شريحة إلكترونية تقود الجيش الإسرائيلي إلى كلبة في رفح

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- عثرت قوة من لواء غولاني الإسرائيلي على كلبة مفقودة في رفح جنوب قطاع غزة، بواسطة شريحة إلكترونية مزروعة تحت جلدها، وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف على فقدانها بهجوم 7 أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الكلبة وتدعى "بيلي"، وهي من نوع كافالير كينغ تشارلز سبانيال وتبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، كانت برفقة صاحبها أليكس دانزيغ لحظة أسره من قبل مقاتلي حركة حماس. وقد تم التأكد لاحقا من مقتل دانزيغ خلال أسره، فيما بقي مصير الكلبة مجهولا طوال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير أن القوة العسكرية عثرت على بيلي خلال عمليات التمشيط في رفح، حيث تم التعرف عليها بفضل شريحة إلكترونية للتعريف البيطري كانت مزروعة في جسدها. وجرى لاحقا نقل الكلبة إلى طبيب بيطري للتأكد من حالتها الصحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكلبة تعود إلى راشيل دانزيغ، الزوجة السابقة لأليكس دانزيغ، وهو خبير معروف في التاريخ البولندي اليهودي، وكان من بين الأشخاص المختطفين في بداية العملية العسكرية التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.

الشريحة الإلكترونية التي ساهمت في تحديد هوية الكلبة تعرف باسم microchip، وهي جهاز صغير يزرع تحت الجلد ويستخدم عادة لتحديد هوية الحيوانات الأليفة. وتخزن هذه الشريحة رقما تعريفيا يمكن قراءته باستخدام جهاز خاص، ما يساعد على تتبع الحيوان في حال ضياعه، أو التعرف على مالكه.

وتستخدم هذه التقنية على نطاق واسع حول العالم، وتعتبر من الوسائل الفعالة في إعادة الحيوانات الأليفة المفقودة إلى أصحابها، كما تستخدم في بعض الحالات لأغراض أمنية في المناطق الحساسة.

تعد هذه الحادثة من القصص الإنسانية القليلة التي تتقاطع مع سياق الصراع الدامي بين إسرائيل وحماس، حيث تسلط الضوء على الدور غير المتوقع للتكنولوجيا حتى في الحروب والنزاعات.