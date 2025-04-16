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الصحة: استشهاد شابين برصاص الاحتلال جنوب جنين

الصحة: استشهاد شابين برصاص الاحتلال جنوب جنين

2025-04-16 06:09:16
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين -PNN- أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

وبحسب الهيئة، فإن الشهيدان هما: محمد عمر محمد زكارنة (23 عاماً)، والشاب مروح ياسر راتب خزيمية (19 عاماً).

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بلدة قباطية جنوب جنين، وحاصرت منزلا.

وقال رئيس بلدية قباطية أحمد زكارنة، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين- لم تعرف هويتهما بعد-من داخل منزل حاصرته بالقرب من اسكان المهندسين في البلدة.

وأضاف، ان قوات الاحتلال ما تزال تحاصر موقعا بين قرية مسلية وقباطية، وتطلق قنابل الانيرجا والرصاص الحي بشكل كثيف تجاهه، وشرعت بعمليات حفر بالقرب منه، والذي هو أشبه بمغارة في منطقة محاجر.

يذكر أن مواطنا وطفله أصيبا بشظايا رصاص قوات الاحتلال، يوم أمس الثلاثاء، خلال اقتحام البلدة، عقب تسلل قوات خاصة، واطلاق النار صوب مواطن خلال تواجده داخل مركبته وبرفقته أطفاله، ما أدى إلى إصابته وأحد أطفاله بشظايا رصاص في الرقبة والوجه.

يذكر أن عدد الشهداء في البلدة وصل الى 34 شهيدا منذ السابع من أكتوبر عام 2023، مع استمرار الاقتحام المتواصل لقوات الاحتلال، وحملات الاعتقال المتكررة.

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