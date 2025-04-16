الصحة: استشهاد شابين برصاص الاحتلال جنوب جنين
وبحسب الهيئة، فإن الشهيدان هما: محمد عمر محمد زكارنة (23 عاماً)، والشاب مروح ياسر راتب خزيمية (19 عاماً).
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بلدة قباطية جنوب جنين، وحاصرت منزلا.
وقال رئيس بلدية قباطية أحمد زكارنة، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين- لم تعرف هويتهما بعد-من داخل منزل حاصرته بالقرب من اسكان المهندسين في البلدة.
وأضاف، ان قوات الاحتلال ما تزال تحاصر موقعا بين قرية مسلية وقباطية، وتطلق قنابل الانيرجا والرصاص الحي بشكل كثيف تجاهه، وشرعت بعمليات حفر بالقرب منه، والذي هو أشبه بمغارة في منطقة محاجر.
يذكر أن مواطنا وطفله أصيبا بشظايا رصاص قوات الاحتلال، يوم أمس الثلاثاء، خلال اقتحام البلدة، عقب تسلل قوات خاصة، واطلاق النار صوب مواطن خلال تواجده داخل مركبته وبرفقته أطفاله، ما أدى إلى إصابته وأحد أطفاله بشظايا رصاص في الرقبة والوجه.
يذكر أن عدد الشهداء في البلدة وصل الى 34 شهيدا منذ السابع من أكتوبر عام 2023، مع استمرار الاقتحام المتواصل لقوات الاحتلال، وحملات الاعتقال المتكررة.
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