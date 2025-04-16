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الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

2025-04-16 05:22:36
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) - انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من نيسان الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر, بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة انخفض معدل سعر البنزين اوكتان 95 من 690 دولارا للطن الى 619 دولارا بنسبة 10 بالمئة واوكتان 90 من 674 دولارا الى 604 دولارات بنسبة 10 بالمئة.
وانخفض الديزل من 611 دولارا الى 562 دولارا بنسبة 8 بالمئة وانخفض الكاز من 647 دولارا الى 594 دولارا بنسبة 8 بالمئة وانخفض سعر زيت الوقود من 432 دولارا الى 396 دولارا بنسبة 8 بالمئة.
واستقر معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان الحالي عند معدل سعره في آذار الماضي الذي بلغ 608 دولارات للطن، كما انخفض معدل خام برنت من 72 دولارا الى 65 دولارا للبرميل.
-- (بترا)
م ف/أ أ/ب ط
16/04/2025 10:56:27

MENAFN16042025000117011021ID1109436233

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