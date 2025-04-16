تسيير رحلة خاصة بقطار الخط الحديدي الحجازي احتفاء باليوم الوطني للعلم الأردني

تسيير رحلة خاصة بقطار الخط الحديدي الحجازي احتفاء باليوم الوطني للعلم الأردني
عمان 16 نيسان (بترا)- سيرت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، اليوم الأربعاء، رحلة خاصة بالقطار التاريخي، حيث تم تزيين القطار بالعلم الأردني ليجوب مسارا رمزيا يعكس ارتباط المؤسسة بالإرث الوطني والتاريخي للمملكة احتفاء باليوم الوطني للعلم الأردني.
وشهدت الرحلة مشاركة مجموعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من جمعية مركز الرجاء الدولية، بدعوة من مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في بادرة إنسانية تهدف إلى دمج هذه الفئة الغالية في الاحتفالات الوطنية وتعزيز روح الانتماء لديهم.
وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور زاهي خليل، أن هذه المبادرة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها المؤسسة وحرصها الدائم على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية.
--(بترا)
م ف/ أ أ / س س
16/04/2025 11:31:35
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