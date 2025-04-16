تسيير رحلة خاصة بقطار الخط الحديدي الحجازي احتفاء باليوم الوطني للعلم الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- سيرت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، اليوم الأربعاء، رحلة خاصة بالقطار التاريخي، حيث تم تزيين القطار بالعلم الأردني ليجوب مسارا رمزيا يعكس ارتباط المؤسسة بالإرث الوطني والتاريخي للمملكة احتفاء باليوم الوطني للعلم الأردني.

وشهدت الرحلة مشاركة مجموعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من جمعية مركز الرجاء الدولية، بدعوة من مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في بادرة إنسانية تهدف إلى دمج هذه الفئة الغالية في الاحتفالات الوطنية وتعزيز روح الانتماء لديهم.

وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور زاهي خليل، أن هذه المبادرة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها المؤسسة وحرصها الدائم على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية.

--(بترا)

م ف/ أ أ / س س

16/04/2025 11:31:35