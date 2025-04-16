توسيع مجال اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء

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عمان 16 نيسان (بترا) - ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء برئاسة وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور فراس الهواري، وبحضور نائب رئيس المجلس مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات وأعضاء المجلس، قرار لجنة الاعتماد في وحدة الاعتماد - نظام الاعتماد والتقييس الأردني JAS بتوسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال الفحوصات المخبرية الميكروبيولوجية للأدوية المسجلة، استنادًا لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (4) لعام 2022 والمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو / آييسي 2017:17025.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، إنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي عرض إجراءات العمل القياسية التي تم استحداثها في مديرية المختبرات وآخر التطورات التي طرأت على المختبر من حيث توسيع الاعتماد الوطني للفحوصات المخبرية وإدخال فحوصات حديثة وتزويده بأجهزة متطورة ورفع تأهيل وكفاءة الكوادر الفنية العاملة فيه، بما يواكب آخر المستجدات والتطورات العلمية والعالمية في مجال العمل المخبري ضمن منظومة رقابية متميزة ومتطورة وفق أعلى المعايير العالميّة، ما يسهم في تعزيز معايير الجودة المخبرية واعتماد المؤسسة كجهاز رقابي معتمد دوليا من خلال مشروع انضمامها لمنظمة التفتيش العالمي pics.

وأشاد الحضور بهذا الإنجاز المتميز والتطور النوعي الذي شهدته مختبرات المؤسسة، لضمان تداول أدوية ذات جودة عالية وآمنة وفعالة، ترجمة لسياسة الحكومة الرامية لتهيئة منظومة رقابية متميزة ومتطورة وفق أعلى المعايير العالميّة، وليكون مختبرًا مؤهلاً ومعتمدًا إقليميًا وعالميًا.

يذكر أن المختبر يحرز باستمرار نتائج متميزة في فحوصات الكفاءة المخبرية الدورية وطنيا ودوليا والمحافظة على ديمومة شهادة الاعتماد وفقا لمعايير ISO17025 ، لضمان إصدار تقارير مخبرية ذات دقة عالية تثبت سلامة وجودة وفعالية الدواء حسب المواصفات ذات العلاقة، وتعزيز الثقة محليًا ودوليًا في نتائج الفحوصات الصادرة عن مختبر الرقابة الدوائية وزيادة الصادرات الوطنية الدوائية ورفد الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

-- (بترا)

ع د/أ م/ب ط

16/04/2025 11:09:03