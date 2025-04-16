شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 16 نيسان (بترا)- استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية اليوم الأربعاء، على جنوب لبنان.

وأفاد مصدر أمني لبناني، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق وادي الحجير في جنوب لبنان، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

--(بترا)

ب.أ/أ م/ب ط

16/04/2025 11:18:11