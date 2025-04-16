شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
بيروت 16 نيسان (بترا)- استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية اليوم الأربعاء، على جنوب لبنان.
وأفاد مصدر أمني لبناني، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق وادي الحجير في جنوب لبنان، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.
--(بترا)
ب.أ/أ م/ب ط
16/04/2025 11:18:11
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية