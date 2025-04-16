مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى في رابع أيام الفصح اليهودي

مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى في رابع أيام الفصح اليهودي
القدس المحتلة 16 نيسان (بترا) - اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في رابع أيام "عيد الفصح اليهودي".
وقالت محافظة القدس في بيان، إن مئات المستوطنين المتزمتين اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.
وفرضت شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، حيث حولت المسجد الأقصى ومحيطه إلى ثكنة عسكرية ومنعت دخول العديد من المواطنين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.
وشهد المسجد الأقصى أمس الثلاثاء، اقتحاما واسعا شارك فيه أكثر من 1220 مستعمرا.
وأطلقت جماعة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة حملات ترويجية لتشجيع المستعمرين على اقتحام الأقصى، شملت توفير مواصلات بأسعار مخفضة وتنظيم جولات مجانية، ضمن ما أسمته "أيام الاقتحامات المركزية" خلال فترة "عيد الفصح".
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
16/04/2025 11:24:11
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية