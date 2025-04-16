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مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى في رابع أيام الفصح اليهودي

مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى في رابع أيام الفصح اليهودي

2025-04-16 05:22:23
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 16 نيسان (بترا) - اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في رابع أيام "عيد الفصح اليهودي".
وقالت محافظة القدس في بيان، إن مئات المستوطنين المتزمتين اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.
وفرضت شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، حيث حولت المسجد الأقصى ومحيطه إلى ثكنة عسكرية ومنعت دخول العديد من المواطنين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.
وشهد المسجد الأقصى أمس الثلاثاء، اقتحاما واسعا شارك فيه أكثر من 1220 مستعمرا.
وأطلقت جماعة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة حملات ترويجية لتشجيع المستعمرين على اقتحام الأقصى، شملت توفير مواصلات بأسعار مخفضة وتنظيم جولات مجانية، ضمن ما أسمته "أيام الاقتحامات المركزية" خلال فترة "عيد الفصح".
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
16/04/2025 11:24:11

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