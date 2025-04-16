وزيرا الأشغال والداخلية يشاركان باحتفال اليوم الوطني للعلم الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) - شارك وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، باحتفالات وزارة الأشغال باليوم الوطني للعلم الأردني.

وبحسب بيان وزارة الأشغال، قال أبو السمن في كلمة، إن الاحتفال بهذا اليوم يبرز معاني الولاء والانتماء ورفع الحس الوطني والفخر بالرموز الوطنية، معتبرا أنه في أيام الوطن ومناسباته لا احتفال أفضل من الإصرار على المزيد من العمل والإنجاز.

وأكد بقاء الأردن عزيزا منيعا على كل المؤامرات التي تحاك ضده، وأن نشامى الأجهزة الأمنية عبروا يوم أمس الثلاثاء، عن احتفالهم بالعلم بطريقة مختلفة حين كشفوا عن المؤامرة الخسيسة التي كانت تحاك ضد الأردن وتستهدف أمنه واستقراره.

من جهته، عبر الفراية عن سعادته بمشاركة وزارة الأشغال في احتفالها الذي يعكس عمق محبة الأردنيين لوطنهم والتفافهم حول قيادتهم، معتبرا أن الأردن كان وسيبقى على الدوام واحة أمن واستقرار بفضل حكمة وحنكة قيادته ومهنية أجهزته الأمنية والحكومية.

وتزينت مباني وساحات وآليات الوزارة بالعلم الأردني ووزعت الأعلام والأوشحة والقمصان التي تحمل ألوان العلم على جميع موظفي الوزارة بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني وتعزيز الوعي بأهمية العلم كرمز للسيادة والهوية الوطنية.

-- (بترا)

م ح/أ أ/ب ط

16/04/2025 11:14:05