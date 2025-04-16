وزيرا الأشغال والداخلية يشاركان باحتفال اليوم الوطني للعلم الأردني

وزيرا الأشغال والداخلية يشاركان باحتفال اليوم الوطني للعلم الأردني
عمان 16 نيسان (بترا) - شارك وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، باحتفالات وزارة الأشغال باليوم الوطني للعلم الأردني.
وبحسب بيان وزارة الأشغال، قال أبو السمن في كلمة، إن الاحتفال بهذا اليوم يبرز معاني الولاء والانتماء ورفع الحس الوطني والفخر بالرموز الوطنية، معتبرا أنه في أيام الوطن ومناسباته لا احتفال أفضل من الإصرار على المزيد من العمل والإنجاز.
وأكد بقاء الأردن عزيزا منيعا على كل المؤامرات التي تحاك ضده، وأن نشامى الأجهزة الأمنية عبروا يوم أمس الثلاثاء، عن احتفالهم بالعلم بطريقة مختلفة حين كشفوا عن المؤامرة الخسيسة التي كانت تحاك ضد الأردن وتستهدف أمنه واستقراره.
من جهته، عبر الفراية عن سعادته بمشاركة وزارة الأشغال في احتفالها الذي يعكس عمق محبة الأردنيين لوطنهم والتفافهم حول قيادتهم، معتبرا أن الأردن كان وسيبقى على الدوام واحة أمن واستقرار بفضل حكمة وحنكة قيادته ومهنية أجهزته الأمنية والحكومية.
وتزينت مباني وساحات وآليات الوزارة بالعلم الأردني ووزعت الأعلام والأوشحة والقمصان التي تحمل ألوان العلم على جميع موظفي الوزارة بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني وتعزيز الوعي بأهمية العلم كرمز للسيادة والهوية الوطنية.
-- (بترا)
م ح/أ أ/ب ط
16/04/2025 11:14:05
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية