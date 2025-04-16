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أوميغا تحتفل بفوز روري ماكلروي التاريخي في أوغوستا
(MENAFN- Thedoersgroup) تفخر أوميغا بتهنئة سفير علامتها، روري ماكلروي، لاعب الجولف العالمي، بمناسبة فوزه الرائع في بطولة أوغوستا، التي أقيمت بولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وبهذا الانتصار، يُكمل ماكلروي مسيرته في تحقيق الغراند سلام في رياضة الغولف – إنجاز استثنائي يضعه بين أساطير اللعبة ويمثل لحظة فارقة في تاريخ الرياضة. احتفالاً بهذا الإنجاز التاريخي، نسلّط الضوء على ساعة "سيماستر أكوا تيرا" (المرجع: 220.10.41.21.10.001)، وهي الساعة التي تتصدر حملتنا الإعلانية الأخيرة. تتميّز بمينائها الأخضر المتدرج والمصقول بأشعة الشمس، في تجسيد للدقة، والصلابة، والتميّز الذي يُظهره ماكلروي في أصعب ملاعب الغولف حول العالم. وكما هو الحال دائمًا، تفخر أوميغا بدعم الرياضيين الذين يعيدون تعريف معنى الإنجازات النوعية.
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