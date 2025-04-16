الخشمان يطالب بحل حزب جبهة العمل الإسلامي وتجميد عضوية نوابه



خبرني - قال النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، في تصريح له عبر أثير إذاعة "ميلودي"، إن ما تم الكشف عنه مؤخرًا من مخططات إرهابية داخل المملكة، يشكّل ناقوس خطر يستدعي إعادة النظر بشكل جذري في كل الكيانات والتنظيمات التي تستغل الدين الإسلامي غطاءً لأجندات تهدد أمن الأردن واستقراره، وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي.

وطالب الخشمان بحل الحزب فورًا، وتجميد عضوية جميع أعضائه تحت قبة البرلمان، مبررًا ذلك بما وصفه بـ"السكوت المتكرر للحزب عن الفكر المتطرف، ومحاولاته تغليف المواقف السياسية برداء ديني يخدم أجندات خارجية تتعارض مع هوية الدولة ومصالحها".

وأشار إلى أن استغلال الدين في العمل الحزبي والسياسي، وتحويل المنابر إلى أدوات للتعبئة الفكرية، هو أمر خطير يقوّض أسس الدولة المدنية ويهدد وحدة المجتمع. وأضاف: "نحن في دولة تقوم على الاعتدال والوسطية، ولا نقبل أن تُستخدم مقدساتنا لتبرير العنف أو التحريض أو التغطية على مشاريع مشبوهة".

وجاء تصريح النائب الخشمان بعد إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط إرهابي كانت تعد له خلية متطرفة تستلهم فكرها من جماعات تستخدم الدين مطية لأعمال التخريب، وقد تم ضبط أسلحة ومتفجرات وأدوات تصنيع صواريخ محلية الصنع في أماكن متفرقة، إلى جانب وثائق تؤكد النية المبيتة لاستهداف منشآت حيوية.

وختم الخشمان تصريحه بالقول: "لا يمكن أن نحمي مستقبل هذا الوطن ونحن نتساهل مع من يروّج لأفكار تهدد حياة الأردنيين ووحدة الأردن. آن الأوان لإجراءات حازمة تُفرّق بين العمل السياسي المشروع والعمل الموجه من خلف عباءة الدين لتحقيق أهداف تتنافى مع الأمن الوطني".