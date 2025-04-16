في الكويت..حبس مؤثرة بعد تصادم بين سيارتين خلف 4 جرحى

في الكويت..حبس مؤثرة بعد تصادم بين سيارتين خلف 4 جرحى
خبرني - أصدرت السلطات في الكويت قراراً بحبس مؤثرة معروفة تحفظياً، بعد تصادم مروري أسفر عن 4 مصابين إصابة، اثنان منهم في حالة حرجة.
ووفقاً للتحريات الأوّلية، تسبب التصادم بين مركبة دفع رباعي تقودها الفاشينستا، ومركبة أخرى من نوع "بقي" في عدد من المصابين، بينهم كويتي، ونيكاراغوي، وهنديان، أحدهم أصيب بكسور في القفص الصدري، فيما وُصفت إصابة الآخر بالخطيرة.
وباشرت الجهات المعنية التحقيقات واستدعت قائدة المركبة وأحالتها للتحقيق، ليصدر لاحقاً قرار بحجزها احترازياً، إلى حين صدور التقارير الطبية النهائية للمصابين.
ويواصل رجال المباحث التحري وجمع المعلومات، ومراجعة تسجيلات الكاميرات في موقع الحادث، لتحديد المسؤوليات بدقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية