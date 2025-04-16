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في الكويت..حبس مؤثرة بعد تصادم بين سيارتين خلف 4 جرحى

في الكويت..حبس مؤثرة بعد تصادم بين سيارتين خلف 4 جرحى

2025-04-16 05:16:51
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أصدرت السلطات في الكويت قراراً بحبس مؤثرة معروفة تحفظياً، بعد تصادم مروري أسفر عن 4 مصابين إصابة، اثنان منهم في حالة حرجة.

ووفقاً للتحريات الأوّلية، تسبب التصادم بين مركبة دفع رباعي تقودها الفاشينستا، ومركبة أخرى من نوع "بقي" في عدد من المصابين، بينهم كويتي، ونيكاراغوي، وهنديان، أحدهم أصيب بكسور في القفص الصدري، فيما وُصفت إصابة الآخر بالخطيرة.

وباشرت الجهات المعنية التحقيقات واستدعت قائدة المركبة وأحالتها للتحقيق، ليصدر لاحقاً قرار بحجزها احترازياً، إلى حين صدور التقارير الطبية النهائية للمصابين.

ويواصل رجال المباحث التحري وجمع المعلومات، ومراجعة تسجيلات الكاميرات في موقع الحادث، لتحديد المسؤوليات بدقة.

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