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المفلح في جامعة البترا: تأكيد على تمسك الأردن بثوابته الوطنية في دعم فلسطين

المفلح في جامعة البترا: تأكيد على تمسك الأردن بثوابته الوطنية في دعم فلسطين

2025-04-16 05:16:48
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكد العميد الركن المتقاعد مخلص المفلح مدير التوجه المعنوي الأسبق أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية راسخ وغير قابل للمساومة، ويتجسد في لاءاته الثلاث: لا للتهجير، لا للتوطين، ولا للوطن البديل، مشيرًا إلى أن دعم فلسطين هو مصلحة وطنية عليا.
وقال المفلح خلال محاضرة بعنوان "الدور الأردني الثابت في دعم الصمود الفلسطيني"، نظمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا وأدارها عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح وحضرها رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم ، أن استقرار الأردن يمثل ركيزة أساسية لقوة موقفه السياسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، داعيًا إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات.
واستعرض المفلح محطات بارزة في التاريخ الأردني الداعم لفلسطين، بدءًا من مؤتمر "قم" عام 1925، مرورًا بتضحيات الجيش العربي في حروب 1948 و1967 ومعركة الكرامة، وصولًا إلى استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها التزامًا سياديًا وتاريخيًا.
وشدد على أن دعم الأردن لفلسطين ليس نابعًا من عاطفة، بل من إيمان ثابت بعدالة القضية ومكانتها في صلب السياسة الأردنية، مشيرًا إلى أن مواقف القيادة الأردنية في المحافل الدولية لطالما عبّرت عن رفض صريح لأي حلول تتجاوز حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني.

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