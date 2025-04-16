افتتاح المستشفى الإندونيسي في غزة بعد استكمال إعادة تأهيله بجهود تآلف الخير

خبرني - في بث مباشر من قلب القطاع، أعلنت“تآلف الخير” عن افتتاح المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع إعادة تأهيله، الذي استمر لأكثر من عام وتضمن ثلاث مراحل متتالية من العمل المتواصل.

ويُعد المستشفى الإندونيسي من المرافق الصحية الحيوية التي يعتمد عليها آلاف المرضى في قطاع غزة، حيث شملت أعمال التأهيل إصلاح وتجهيز جميع الأقسام والمرافق الطبية، ليعود المستشفى بكامل طاقته لخدمة المواطنين في ظل التحديات الإنسانية والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأكدت“تآلف الخير” أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي تقودها في غزة، مشيرة إلى أنها ومنذ بداية العدوان لم تترك أهل غزة وحدهم، بل كان لها دور بارز في تقديم الدعم الإغاثي اليومي، من مياه صالحة للشرب، وأدوية، ومعونات طبية، إضافة إلى توفير وجبات غذائية يومية لآلاف العائلات النازحة في مراكز الإيواء، بهدف التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف القاسية.

وتواصل“تآلف الخير” في هذه الأثناء أعمال ترميم وتوسعة قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، في إطار خطتها لدعم القطاع الصحي ومساندة الكوادر الطبية في مواصلة أداء واجبهم الإنساني.

كما عبّرت عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الإنساني، وشكرت شركاء التنفيذ: جمعية الوئام الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية، على دورهم الفاعل في تحقيق هذا الإنجاز.

واختتمت“تآلف الخير” بيانها بالتأكيد على أن غزة تستحق الحياة والكرامة، وأن الجهود ستتواصل لتبقى العزّة عنوانًا لها في وجه كل المحن