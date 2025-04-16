افتتاح المستشفى الإندونيسي في غزة بعد استكمال إعادة تأهيله بجهود تآلف الخير

افتتاح المستشفى الإندونيسي في غزة بعد استكمال إعادة تأهيله بجهود تآلف الخير
خبرني - في بث مباشر من قلب القطاع، أعلنت“تآلف الخير” عن افتتاح المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع إعادة تأهيله، الذي استمر لأكثر من عام وتضمن ثلاث مراحل متتالية من العمل المتواصل.
ويُعد المستشفى الإندونيسي من المرافق الصحية الحيوية التي يعتمد عليها آلاف المرضى في قطاع غزة، حيث شملت أعمال التأهيل إصلاح وتجهيز جميع الأقسام والمرافق الطبية، ليعود المستشفى بكامل طاقته لخدمة المواطنين في ظل التحديات الإنسانية والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
وأكدت“تآلف الخير” أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي تقودها في غزة، مشيرة إلى أنها ومنذ بداية العدوان لم تترك أهل غزة وحدهم، بل كان لها دور بارز في تقديم الدعم الإغاثي اليومي، من مياه صالحة للشرب، وأدوية، ومعونات طبية، إضافة إلى توفير وجبات غذائية يومية لآلاف العائلات النازحة في مراكز الإيواء، بهدف التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف القاسية.
وتواصل“تآلف الخير” في هذه الأثناء أعمال ترميم وتوسعة قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، في إطار خطتها لدعم القطاع الصحي ومساندة الكوادر الطبية في مواصلة أداء واجبهم الإنساني.
كما عبّرت عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الإنساني، وشكرت شركاء التنفيذ: جمعية الوئام الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية، على دورهم الفاعل في تحقيق هذا الإنجاز.
واختتمت“تآلف الخير” بيانها بالتأكيد على أن غزة تستحق الحياة والكرامة، وأن الجهود ستتواصل لتبقى العزّة عنوانًا لها في وجه كل المحن
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