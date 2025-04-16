مستو يشارك في مؤتمر الايكاو للتسهيلات

خبرني - شارك رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني – الكابتن هيثم مستو في " مؤتمر الإيكاو للتسهيلات" (FALC 2025) والذي انطلقت فعالياته من 14-17 نيسان 2024 في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 190 دولة من حول العالم تحت شعار" تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون والكفاءة والشمولية".

ويناقش المؤتمر آخر التطورات في مجال تسهيلات النقل الجوي استجابة لأحدث التقنيات والتطور التكنولوجي والتحديات الأمنية المتزايدة في هذا القطاع وبحث سبل تعزيز التعاون والكفاءة في مجال السفر الجوي العالمي كالتخليص الجمركي وتسهيل حركة الشحن الجوي لتعزيز الكفاءة والسرعة في العمليات، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التحقق من وثائق السفر وتعزيز أمن الحدود.

ويناقش المؤتمر كذلك العديد من المواضيع أبرزها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال تطوير بروتوكولات واضحة للتبليغ عن حالات الاشتباه في الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية، وأيضا التعامل مع الأشخاص الممنوعين من الدخول والمبعدين، واللاجئين وعديمي الجنسية ومناقشة السياسات والإجراءات المتعلقة بهؤلاء الأفراد لضمان حقوقهم وسلامتهم.

ويسلط الضوء على تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم من خلال وضع آليات فعالة لدعم الضحايا وأسرهم في حالات الطوارئ، وتوفير التدريب والدعم الفني للدول الأعضاء لتعزيز قدراتها في مجال تسهيلات النقل الجوي.

ويشكل هذا المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 17 نيسان 2025 منصة للمشاركين للتعاون على وضع استراتيجية تسهيل عالمية تساعد على التكيف والاستجابة لكافة التطورات السريعة في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعديد من الجهات والشركات لعرض اهم الإجراءات والتقنيات المستخدمة في مجال تسهيلات النقل الجوي.

من جهته، قال رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) سلفاتوري شاكيتانو إنه في العام الحالي وصل عدد الركاب حوالي 5.2 مليارات راكب كما أنه من المتوقع في عام 2050 تجاوز عدد الركاب 12 مليار راكبا سنويا وأن هذا النمو غير المسبوق يولد فرصا هائلة لافتا إلى أن التسهيلات تلعب دورا رئيسيا لاستيعاب وإدارة هذا النمو بطريقة آمنة وفاعلة.

وأضاف أن قطاع الطيران المدني اظهر متانة ملحوظة على مدى الأعوام الماضية، مشيرا إلى تبني التقنيات الجديدة التي ساهمت في تحويل عمليات تخليص الركاب وتقليل ازدحام المطارات وتحسين تجربة السفر بشكل أكبر للركاب.

وسيعقد على هامش المؤتمر اجتماع وزاري رفيع المستوى، سيحدد التوجه الاستراتيجي للمؤتمر ويجدد الالتزام العالمي بتعزيز تسهيلات النقل الجوي. ويوفر هذا الجزء منصة فعالة للوزراء لمناقشة وإقرار المبادرات الرامية إلى تعزيز دور تسهيلات النقل الجوي في ربط المجتمعات وتوفير التنقل الدولي المرن.

وسيُختتم المؤتمر بإصدار“إعلان الدوحة لتسهيلات النقل الجوي الدولي”، الذي يهدف إلى توجيه السياسات العامة وتعزيز التزام الدول بتطوير منظومة التسهيلات الجوية على أسس استراتيجية مشتركة.