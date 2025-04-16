184 مليون دينار الأرباح الموحدة للبوتاس العربية في 2024 وإيراداتها تصل إلى 651 مليون دينار

الهيئة العامة للشركة تصادق على توزيع حوالي (100) مليون دينار كأرباح نقدية

م. أبو هديب:(2.2) مليار دولار الأرباح التراكمية لـ“البوتاس العربية" منذ 2019

د. النسور: "البوتاس العربية" تحقق العام الماضي أعلى إنتاج في تاريخها بلغ (2.84) مليون طن ومستويات قياسية في المبيعات بـ (2.78) مليون طن



خبرني - صادقت الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس شحادة أبو هديب، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع حوالي (100) مليون دينار أرباحاً نقدية على المساهمين وبنسبة 120% من رأس مال الشركة.

كما صادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، وحضره مساهمون يحملون أسهما بالأصالة والإنابة والوكالة يشكلون حوالي 98.4% من رأس المال، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للعام 2024 وخططها المستقبلية.

وفي كلمته أمام الهيئة العامة، أكد المهندس أبو هديب، أن "البوتاس العربية" أثبتت مجدداً ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، قدرتها على التكيّف، والريادة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة. فبفضل سياساتها المؤسسية المتينة وخططها المدروسة، واصلت الشركة ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وفاعل محوري في منظومة الأمن الغذائي العالمي.

وأكد المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية حظيت خلال العام بدعم ملكي لافت تُرجم من خلال لقاءات وزيارات ميدانية، وافتتاح مشاريع جديدة في المملكة بكلفة (450) مليون دولار، شملت محطات ضخ ومصانع إنتاج، ومركز للخدمات والعمليات اللوجستية ومبنى البحث والتطوير والابتكار، بما يعزز مرونة الشركة التشغيلية وتنوعها الإنتاجي، ما جسد حرص القيادة الهاشمية على تمكين هذا الصرح الوطني وتوسيع دوره المحوري في دعم التنمية.

وأوضح المهندس أبو هديب أن الأرباح الصافية لشركة البوتاس العربية بلغت خلال الفترة (2019–2024) حوالي (2.2) مليار دولار، ما يعكس فعالية الخطط التي وضعتها وطبقتها الشركة منذ عام 2019. وأضاف أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطة عشرية طموحة تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من (3.7) مليون طن، من خلال مشاريع التوسعية للشركة.

وانسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، أشار المهندس أبو هديب أن الشركة أطلقت وبدعم ملكي مباشر استراتيجية طموحة للنمو في قطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة للسنوات (2024–2033)، تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الأردنية، وتوسيع محفظة منتجاتها من خلال عدة مشاريع ومن ضمنها إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج مشتقات كيماوية وأسمدة متخصصة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

وتطرق المهندس أبو هديب إلى اتفاقية الشراكة الموسّعة التي وقّعتها الشركة مع شركة "ألبامارل" الأمريكية، والتي تتضمن استثماراً يتجاوز (800) مليون دولار، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمادة البرومين ومشتقاتها المتخصصة، موضحاً أن هذه الاتفاقية تضع الأردن في مصاف الدول الرائدة عالمياً في إنتاج وتصدير البرومين، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز صناعي متقدم في هذا القطاع الحيوي.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن هذه الشراكة تمثل ترجمة عملية لثقة كبرى الشركات العالمية في شركة البوتاس العربية، وفي البيئة الاستثمارية الأردنية المستقرة والداعمة للنمو.

ولفت المهندس أبو هديب إلى أن إنجازات الشركة لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل جسّدت مسؤوليتها الاجتماعية وعكست إيمانها الراسخ بأهمية دعم المجتمعات المحلية وتمكينها، عبر مساهمات تجاوزت قيمتها (66) مليون دينار خلال خمس سنوات، في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها.

وشدد المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتحوّل النوعي، وهي ماضية بخطى واثقة نحو ترسيخ موقع الأردن كمركز صناعي عالمي في قطاع الأسمدة والكيماويات، وتعظيم القيمة الاستراتيجية لموارده، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويدعم تطلعات جميع أصحاب المصلحة.

وفي ختام كلمته ثمن المهندس أبو هديب الدعم المتواصل الذي تحظى به "البوتاس العربية" من لدّن جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، معرباً عن تقدير الشركة لدور الحكومة الأردنية في تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة عبر القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار في المملكة، وذلك لإدراكها أن رفع مستوى تنافسية شركة البوتاس العربية وقدراتها الإنتاجية والاستثمارية سيعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى الشركة ومستثمريها والعاملين فيها والمجتمعات المحيطة بها.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، أن شركة البوتاس العربية واصلت في العام 2024 تقدمها بثبات، محققة نتائج نوعية على المستويات التشغيلية والتسويقية والمالية، رغم التحديات الجيوسياسية العالمية وارتباك سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، موضحاً أن هذا الإنجاز جاء بفضل التزام الشركة بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة التي انطلقت عام 2019، واستندت إلى التخطيط طويل الأمد، والمرونة التشغيلية، والاستثمار الخلاق في الفرص المتاحة.

وأشار الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية حظيت خلال السنوات الماضية بدعم ملكي مباشر ومتواصل، تُوّج في عام (2024) بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى مصانع الشركة في غور الصافي، حيث تفضّل جلالته بافتتاح مجموعة من المشاريع الحيوية والجديدة، مؤكداً أن هذه الزيارة الملكية تُشكّل رسالة ثقة رفيعة وتقدير ملكي لدور الشركة الوطني، وتعكس حرص القيادة على دعم الصناعات الأردنية الاستراتيجية وتعزيز حضورها محلياً ودولياً.

ولفت الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية حققت رقماً قياسياً في كميات الإنتاج والتي بلغت حوالي (2.84) مليون طن في العام 2024، بنمو نسبته 17% مقارنة بعام 2018، كما بلغت مبيعات حوالي (2.78) مليون طن في العام 2024، مدعومة بتوسع ناجح في أسواق استراتيجية مثل أوروبا والبرازيل، التي أصبحت من أكبر خمسة أسواق للشركة عالمياً. وتم تعزيز ومأسسة تواجد الشركة في السوق الأوروبي من خلال تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل في أوروبا تهدف إلى رفع الكفاءة التسويقية وزيادة الحصة السوقية في هذه القارة ذات العوائد الربحية المرتفعة.

وعلى صعيد النتائج المالية، بيّن الدكتور النسور أن صافي إيرادات المبيعات الموحدة بلغ حوالي (651) مليون دينار، بينما بلغت الأرباح الموحدة نحو (184) مليون دينار، وساهمت الشركة في رفد النظام المصرفي الأردني بما يقارب (1.3) مليار دولار من العملات الأجنبية. وعلى مستوى العمليات الإنتاجية، تمكّنت الشركة من خفض متوسط تكلفة إنتاج طن مادة البوتاس في العام 2024 بنسبة (5%) مقارنة بالعام السابق، ما عزز من كفاءتها التشغيلية وربحيتها.

وأشار الدكتور النسور، إلى أن الشركة أطلقت العام الماضي استراتيجية النمو في قطاعي الأسمدة والكيماويات المشتقة، بالتوازي مع إقرار مشروع التوسع في شركة "برومين الأردن" إلى جانب التوسع في منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الأسمدة الذوابة والمتخصصة، وذلك ضمن سياسة الشركة في الاستثمار في الصناعات المشتقة ذات القيمة المضافة العالية بهدف تحقيق النمو في صناعة الأسمدة والكيماويات في المملكة وتنويع مصادر الدخل.

وبين الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية ملتزمة بممارسات الاستدامة، عبر تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة توليدية تصل إلى (36) ميغاواط، ومبادرات لجمع المياه واستخدامها في العمليات الصناعية، وتحديث أنظمة النقل واللوجستيات، مما يرسّخ تنافسيتها عالمياً ويقلل من بصمتها الكربونية.

وثمّن الدكتور النسور الجهود المتميزة التي بذلها كافة العاملين في الشركة لتحقيق هذه النتائج الاستثنائية، مشدداً على أهمية مواصلة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للبناء على الإنجازات المتحققة. كما قدّم الشكر للنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت، واللجنة النقابية في شركة البوتاس العربية، ونقابة المهندسين الأردنيين/ فرع البوتاس، على تعاونهم الدائم وجهودهم في دعم نجاح الشركة.