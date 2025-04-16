(الوصل) تكتب فصلاً جديدًا في مستقبل التنقل الذكي وتُطلق جيلي EX5 المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأردن

خبرني - في أمسية مميزة شهدتها العاصمة عمّان يوم الثلاثاء 15 نيسان، كشفت شركة الوصل لتجارة المركبات ، الوكيل الحصري لعلامة جيلي الصينية في المملكة، وإحدى شركات مجموعة عليان ، عن إطلاق جيلي EX5 ، أول سيارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأردن، وذلك خلال حفل أقيم في معرض جيلي – شارع مكة.

الحدث، الذي حضره عدد من الشخصيات الرسمية وممثلي وسائل الإعلام وشركاء القطاع، شكّل محطة مفصلية في مسيرة الشركة، وعكس رؤيتها في تقديم حلول تنقل ذكية ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا.

وفي كلمته خلال الحفل، قال زيد العبداللات ، الرئيس التنفيذي لشركة الوصل:

“منذ اليوم الأول، كنا نطمح إلى أن نكون أكثر من مجرد شركة سيارات. أردنا أن نقدّم تجربة تنقّل متكاملة، ذكية، وآمنة.

إطلاق جيلي EX5 ليس مجرد طرح سيارة جديدة في السوق، بل هو خطوة نحو المستقبل – نحو نمط قيادة تفهمك، وتتعلّم منك، وترافقك في كل تفاصيل رحلتك.

هذه السيارة هي تجسيد عملي لرؤيتنا في التحول الرقمي، وبداية فصل جديد من قصة نجاحنا في السوق الأردني.”

أما جورج آدم ، المدير العام لشركة الوصل، فأكد من جانبه:

"إدخال جيلي EX5 إلى السوق لا يتعلق فقط بإطلاق منتج جديد، بل بتقديم تجربة قيادة تُعيد تعريف العلاقة بين السائق والسيارة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. نحن فخورون بأن نكون السبّاقين في تقديم هذه التجربة في الأردن، ومتحمّسون لما تحمله المرحلة القادمة.

ومن منطلق التزامنا بخدمة ما بعد البيع، قمنا بتأمين كافة قطع الغيار الخاصة بالسيارة قبل حتى وصولها إلى المملكة، من أصغر قطعة إلى أكبر مكوّن. ليس هذا فحسب، بل حرصنا أيضًا على أن تكون أسعار قطع الغيار مدروسة وتنافسية، حتى نمنح عملاءنا راحة البال، وثقة كاملة في استدامة تجربتهم مع جيلي"

ويأتي هذا الإطلاق انسجامًا مع استراتيجية شركة الوصل التي تركز على تبني أحدث التقنيات في قطاع النقل، وتقديم منتجات ذات قيمة عالية وجودة موثوقة. وهو ما عزز مكانتها كواحدة من أسرع الشركات نموًا في السوق المحلي، وأحد أبرز وكلاء السيارات في الأردن.

تكنولوجيا ذكية وتصميم داخلي عصري

من الناحية التقنية، تم تزويد جيلي EX5 بمعالج Snapdragon المتطوّر، والذي يمنح السيارة قدرة استجابة فورية للأنظمة الذكية، ودعمًا كاملًا لأنظمة التحكم الصوتي، الملاحة الدقيقة، وتفاعل متكامل مع السائق.

وقد تم تطوير جيلي EX5 من الصفر كسيارة كهربائية بالكامل ، ولم تكن نتيجة تحويل أو تعديل لمنصة سيارات تعمل بالوقود. هذا التوجه مكّن المهندسين من تصميم هيكل متكامل مخصص لتقنيات السيارات الكهربائية، ما انعكس على كفاءة القيادة، توزيع الوزن، وسلاسة التجربة بشكل عام.

وتدعم السيارة أكثر من 200 أمر صوتي بـ 10 لغات مختلفة ، ما يتيح للسائق التحكم في مختلف الوظائف - من التكييف إلى الملاحة والتسلية - بكل سهولة، دون الحاجة لرفع يده عن عجلة القيادة.

كما تم تزويد السيارة بأحدث التقنيات المتطورة التي ترفع من مستوى الراحة والسلامة، مثل شاشة لمس عملاقة بحجم 15.4 بوصة ، ونظام صوتي متقدم Flyme مكوّن من 16 سماعة ، لتجربة سمعية غامرة. ومن الداخل، تضم لوحة عدادات LCD رقمية بقياس 10.2 بوصة ، ونظام ترفيهي تفاعلي يعمل باللمس، يدعم الاستخدام السلس والبديهي.

وللراحة التامة، تأتي المقاعد بوظائف التهوية، التدفئة، التدليك والانحناء ( Reclining ) ، مما يجعل كل رحلة أكثر راحة مهما كانت المسافة. كما توفّر السيارة ميزة الشحن اللاسلكي السريع للهواتف الذكية بقوة 50 واط ، لتبقى الأجهزة الذكية مشحونة دائمًا أثناء التنقل.

أما على صعيد السلامة، فتشمل السيارة تقنيات متقدمة مثل نظام المساعدة الذكية للحفاظ على المسار، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي ، ما يمنح السائقين مزيدًا من الثقة والأمان على الطريق.

بطارية متطورة، أمان لا يُضاهى، وأداء يفوق التوقعات

تتميز جيلي EX5 بمجموعة من المواصفات المتقدمة التي تجعلها من بين الأكثر تطورًا في فئتها. فقد تم تزويدها ببطارية "شورت بليد" من تطوير جيلي، تُعد من الأفضل في فئتها من حيث الأمان، الأداء، وسرعة الشحن.

تضم البطارية تقنيات متقدمة مثل طبقة الألمنيوم المدمجة ذاتيًا ( Self-Fusing )، والتي تمنع حدوث دوائر كهربائية قصيرة في حال الصدمات أو الثقب. وقد اجتازت البطارية اختبارات غير مسبوقة، بما في ذلك اختبار الثقب بـثماني إبر فولاذية في آنٍ واحد، واختبار رصاصة بندقية عيار 5.8 ملم، دون أي تفاعلات حرارية أو اشتعال.

كما خضعت لاختبارات“الستة أقصى”، التي شملت الغمر في مياه البحر، درجات حرارة منخفضة تصل إلى -30°، احتكاك عالي التكرار بأسفل الهيكل، ضغط من مركبة وزنها 26 طن، تصادم جانبي مباشر، والتعرض للنيران، ونجحت بها جميعًا بجدارة.

وإلى جانب مستوى الأمان المتقدّم، توفر البطارية خاصية الشحن السريع ، ما يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال أقل من 30 دقيقة فقط ، هذه التقنية تمنح المستخدمين أداءً موثوقًا، وراحة في الشحن السريع.

شركة تنمو بثقة ورؤية واضحة

تواصل شركة الوصل لتجارة المركبات ، انطلاقًا من مقرها في شارع مكة – عمّان، مقابل مكة مول ، تقديم أحدث طرازات جيلي وخدمات ما بعد البيع ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى بناء مستقبل أكثر ذكاءً في عالم التنقل، مدعومة بثقة عملائها، وشراكتها الاستراتيجية مع مجموعة جيلي، وخبرتها المتجذّرة ضمن مجموعة عليان، الرائدة في قطاع السيارات على مستوى المنطقة.