نفاع: يوم العلم الأردني توثيق لمسيرة وطن وعنوان للهوية والولاء



خبرني - أن الاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني يأتي تجسيدا لمعاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية ويمثل رمزا للهوية الوطنية الأردنية حيث يشهد الأردنيون خلال هذا اليوم تلاحما وتكاتفا لتعزيز الروح الوطنية وحب الوطنهو يوم العلم الذي نفخر به وهو راية تدل على العزة والأنفة أخذت كل معانيها من نهج الثورة العربية الكبرى شرارة انطلاق النهضة الحقيقية لهذا الثرى، لنغرس في نفوس أبنائنا أن هذه الراية عزتهم.

وأكد الأمين العام لحزب عزم المهندس زيد نفاع أن الإحتفال بيوم العلم بمثابة توثيق لمسيرة خالدة وطويلة من العطاء والفخر والعزة والشموخ نعم عندما بدأت رحلة بناء ونهضة هذا الوطن العظيم كان عنوانها الأول ارتفاع علم الدولة في عنان السماء ليظل منذ ذلك اليوم مرفرفا بكل همة واعتزاز وشاهدا على الإنجاز ومحفزا على الديمومة وعاليا بكل ثبات متعاليا عن أنواء الزمن وتحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل

وأشار نفاع إلى اعتزاز الأردنيين بالعلم الأردني ودلالات رمزيته تؤكد على أمجاد الأجداد وعلى مستقبل مشرق يرسم إنجازات الوطن المستقبلية ويشكل رمز وحدتها ودلالة على تلاحمها وعنوان أمجادها حاملا أثمن رواسخها وأعمق عقائدها واقدسها مجسدا مفهوم الدولة ومعبرا عن وحدتها الوطنية وعمقها التاريخي .



وبين نفاع أن يوم العلم

تعبير مقدس عن الوطنية والانتماء والولاء وعشق الأرض وتجذر الامتداد الحضاري عبر فصول التاريخ ويختصر حكاية شعب ودولة أخذت على عاتقها أن تكون في الطليعة وأن تظل الراية مرفوعة عالية تطاول عنان السماء لا تلتفت إلا للمجد ترفرف في فضاء القلوب والصدور والوجدان قبل أن ترفرف في سماء الوطن .

وشدد نفاع أنه على الجميع في المرحلة الدقيقة المقبلة الدفاع عن عناصر تقدم الدولة وسيادتها وصورتها الديمقراطية ضمن إطار وطني بعيدا عن أي اجندات خارجية حتى نواصل جميعا مسيرة البناء والعطاء والريادة والإصرار على الإنجاز والبقاء نموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها وعزمها من تعاضد أبناء شعبها وثوابته الوطنيةوالمبادئ والقيم الراسخة.

وأكد نفاع بأنه بهذه المناسبه الخيرة على وطننا نجدد بحزب عزم عهد الوفاء والولاء لقيادتنا الهاشمية ليبقى الأردن عزيزا قويا فوق كل المصالح والاعتبارات وسيبقى حماته وحراس مجده البواسل من نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هم هيبة الوطن وعنوان أمنه واستقراره.

وندعو الله العزيز القدير أن يحفظ الوطن وقائده وشعبه وأن يديم نعمة الأمن والأمان، وأن يبقى الأردن وطنا عزيزا آمنا كريما مطمئنا تحت قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين.