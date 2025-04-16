نفاع: يوم العلم الأردني توثيق لمسيرة وطن وعنوان للهوية والولاء

نفاع: يوم العلم الأردني توثيق لمسيرة وطن وعنوان للهوية والولاء
خبرني - أن الاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني يأتي تجسيدا لمعاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية ويمثل رمزا للهوية الوطنية الأردنية حيث يشهد الأردنيون خلال هذا اليوم تلاحما وتكاتفا لتعزيز الروح الوطنية وحب الوطنهو يوم العلم الذي نفخر به وهو راية تدل على العزة والأنفة أخذت كل معانيها من نهج الثورة العربية الكبرى شرارة انطلاق النهضة الحقيقية لهذا الثرى، لنغرس في نفوس أبنائنا أن هذه الراية عزتهم.
وأكد الأمين العام لحزب عزم المهندس زيد نفاع أن الإحتفال بيوم العلم بمثابة توثيق لمسيرة خالدة وطويلة من العطاء والفخر والعزة والشموخ نعم عندما بدأت رحلة بناء ونهضة هذا الوطن العظيم كان عنوانها الأول ارتفاع علم الدولة في عنان السماء ليظل منذ ذلك اليوم مرفرفا بكل همة واعتزاز وشاهدا على الإنجاز ومحفزا على الديمومة وعاليا بكل ثبات متعاليا عن أنواء الزمن وتحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل
وأشار نفاع إلى اعتزاز الأردنيين بالعلم الأردني ودلالات رمزيته تؤكد على أمجاد الأجداد وعلى مستقبل مشرق يرسم إنجازات الوطن المستقبلية ويشكل رمز وحدتها ودلالة على تلاحمها وعنوان أمجادها حاملا أثمن رواسخها وأعمق عقائدها واقدسها مجسدا مفهوم الدولة ومعبرا عن وحدتها الوطنية وعمقها التاريخي .
وبين نفاع أن يوم العلم
تعبير مقدس عن الوطنية والانتماء والولاء وعشق الأرض وتجذر الامتداد الحضاري عبر فصول التاريخ ويختصر حكاية شعب ودولة أخذت على عاتقها أن تكون في الطليعة وأن تظل الراية مرفوعة عالية تطاول عنان السماء لا تلتفت إلا للمجد ترفرف في فضاء القلوب والصدور والوجدان قبل أن ترفرف في سماء الوطن .
وشدد نفاع أنه على الجميع في المرحلة الدقيقة المقبلة الدفاع عن عناصر تقدم الدولة وسيادتها وصورتها الديمقراطية ضمن إطار وطني بعيدا عن أي اجندات خارجية حتى نواصل جميعا مسيرة البناء والعطاء والريادة والإصرار على الإنجاز والبقاء نموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها وعزمها من تعاضد أبناء شعبها وثوابته الوطنيةوالمبادئ والقيم الراسخة.
وأكد نفاع بأنه بهذه المناسبه الخيرة على وطننا نجدد بحزب عزم عهد الوفاء والولاء لقيادتنا الهاشمية ليبقى الأردن عزيزا قويا فوق كل المصالح والاعتبارات وسيبقى حماته وحراس مجده البواسل من نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هم هيبة الوطن وعنوان أمنه واستقراره.
وندعو الله العزيز القدير أن يحفظ الوطن وقائده وشعبه وأن يديم نعمة الأمن والأمان، وأن يبقى الأردن وطنا عزيزا آمنا كريما مطمئنا تحت قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين.
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