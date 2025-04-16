بوحٌ في ذكرى الضمير

من يصدق انه قد مر كل هذا الوقت ؟ ستة عشر عاماً بالتمام والكمال منذ ذلك الصباح الذي رحلت فيه مؤمناً مُسلّماً بقضاء الله وقدره تمام التسليم راضياً بحكم ربك ...

لم تكن راضياً به فقط ؛ بل كنت شاكراً حامداً ... ولعلها المفارقة الجميلة ان جريدة الدستور نشرت صبيحة يوم وفاتك الكلمات التي كتبتها قبلها بليلة تقول فيها (( الحمدلله الذي امتحنني بالمرض ، والشكر له ان مدني بالصبر عليه )) !

في اليوم التالي نعت الصحف وفاتك بعنوان لا زال عالقاً امام عيني حتى اليوم (( رحيل ضمير الصحافة الأردنية )) ... وقد كانت تلك الجملة اثقل تركة تتركها لنا بعدك يا أبا علي .... كانت لنا مثل " برهان ربي " كلما سولت النفس شيئاً ما .... فنتذكر اننا ابناء الضمير ... ونتذكر انك عشت ورحلت وانت تردد (( الرزق على الله والسمعة عند عباد الله ))

ولا زالت سمعتك إلى اليوم يا والدي هي رأس المال وخير العوض ... ونرجو ان لا نلوثها يوماً ؛ فالدنيا يا والدي تغيرت لدرجة انني احيانا احمد الله يا احمد انك رحلت قبل كل ذلك ! أتصدق يا والدي ان الخريطة التي علمتنا حفظها قد تغيرت بالكامل ؟ وان القواعد والاخلاق والقيم قد تغيرت ايضاً ؟ و ربما اصبح ضرباً من الخيال ان نعدك بالصمود ايها الضمير !

شيء واحد فقط لم يتغير ... إيمان والدتنا العجيب بك وبإدارتك الحكيمة للمرحلة ... واعذرني احيانا أحاول إضحاكها بقولي " خليه يفيدك " ... فترمقني بنظرة تجعلني اتمنى ان تنشق الارض وتبلعني .... وهنا لا بد لي ان أسألك سؤالاً في هذا البوح ... كيف كان لكما ان تتعاملوا معنا طوال هذه السنين بكل هذا الرقي ... وتكون أقصى حالات الغضب الأبوي " نظرة " قاسية فقط ... اعترف لك اليوم يا ابي ان تلك النظرة كانت تهز كياني هزاً وانا في عنفوان شبابي وتعيدني إلى رشدي ! أراها امامي اليوم واراك ترمقني بها غضباً ... وأعدك انني سأعود إلى رشدي !

أتذكر انتخابات النقابة التي كنت " تدوشنا " بها ؟ أنا اذكرها تماماً ... اذكرك مرشحاً واذكرك ناخباً ؛ والغريب ان توترك وانت ناخب لم تترشح كان اكبر بكثير من توترك وانت مرشح للانتخابات ... واذكر تماما آخر انتخابات خضتها عام ٩٩ ... يومها اذكر انني سألتك ( طب عالقليلة اكتبلك بيان انتخابي ) يومها أجبتني انت ( أنا بياني ) واستوضحت منك اكثر فقلت ( عمراً كاملا قضيته يا علي بين الزملا ... ومسيرة يعرفونها تماماً ... فإن ارادوا انتخبوني ... وان لم يفعلوا اراحوني ) .... بالمناسبة يا ابي الانتخابات بعد يومين وانا متأكد انك ستكون هناك ... وأنك ستفرح ان " فلحة بريزات " تخوض المعركة الانتخابية ... فهي كانت نبوءتك في تلك الانتخابات .... يومها عبرت فلحة عن فرحها بنجاحك الساحق وحصولك على اعلى الأصوات واذكر تماما انك قلت لها ما مفاده انها سيكون لها باع كبير في العمل النقابي ولعلها تكون اول نقيبة يوما ما !



ستة عشر عاما يا والدي الطيب ... وفي ذهني اسئلة كثيرة ... تتعزز مع الاحداث ... كم كنت أتوق لسماع رأيك في الربيع العربي ؟ في سقوط نظام الاسد الذي حرمك الشام لعقود ؟ في حرب غزة ؟ في هذا الهوان الذي يمر به العرب ؟ في كل من تسول له نفسه أذية هذا الوطن واختراق امنه وأمانه ؟ و لعل أهم هذه الاسئلة كيف استطعت ان تقاوم كل هذه المغريات وان تصمد امام كل هذه الابتزازات ؟ كيف عشت جريئاً في مجتمع جبان ؟ كيف عشت نظيفاً ورحلت نظيفاً ؟ كيف عشت صادقاً في زمن النفاق ؟ كيف عشت زاهدا تسبح ضد تيار الجشع ؟ كيف كنت ترى نفسك أغنى من الكل وانت أفقرهم ؟

رحمك الله يا والدي الطيب ... واعذرني ان كان في كلماتي انكسار ... فالدنيا لم تعد الدنيا يا ابا علي ... وانت رحلت دون ان تعلمني "ان لا اشتاق " !