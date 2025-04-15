التعليم العالي نتائج استبيان الطلبة تدعم توجهات الابتعاث الأكاديمي 2025 - 2026

أكدت وزارة التعليم العالي أمس الثلاثاء أن نتائج استبيان الطلبة الذي قامت بتعميمه بالتعاون مع وزارة التربية من شأنها دعم توجهات الابتعاث الأكاديمي للعام 2025-2026.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في الوزارة بالتكليف غيداء مذكور في تصريح صحافي إن هذا الاستبيان يأتي ضمن جهود وزارة التعليم العالي لقراءة توجهات الطلبة بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات مدروسة تصب في مصلحة الطالب والمجتمع.

وأضافت مذكور أن نتائج الاستبيان الذي تم تعميمه على طلبة الصف الثاني عشر في مدارس التعليم الحكومي العام والتعليم الخاص لاستطلاع رغباتهم بشأن الالتحاق بالبعثات أظهرت توافقا كبيرا بين رغبات الطلبة وخطة الابتعاث الخارجي للعام الأكاديمي 2025-2026.

وأوضحت أن هذا الاستبيان يأتي حرصا من وزارة التعليم العالي على تعزيز التخطيط المستقبلي لبرامج الابتعاث الخارجي وتوجيه الطلبة نحو التخصصات الأكاديمية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وذكرت أن 1906 طلاب وطالبات شاركوا في الاستبيان وعبر نحو 62 في المئة منهم عن رغبتهم في استكمال دراستهم الجامعية خارج الكويت وكانت نسبة المشاركين من القسم العلمي ما يقرب من 90%، وأبدى عدد المشاركين رغبتهم في الالتحاق بتخصصات حيوية تشمل الطب والطب المساند والهندسات الحديثة والتخصصات التقنية بنسبة تقارب 79%.

وأشارت إلى أن النتائج أظهرت أن 21% من المشاركين أبدوا اهتماما متزايدا بالتخصصات المستقبلية المرتبطة بالتحول الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والطاقة المتجددة، مؤكدة أن هذه النتائج تعكس فاعلية حملة (وجهني) التي أطلقتها (التعليم العالي) على مدى السنوات الماضية بهدف توجيه الطلبة نحو تخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

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