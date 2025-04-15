التعليم العالي نتائج استبيان الطلبة تدعم توجهات الابتعاث الأكاديمي 2025 - 2026

التعليم العالي نتائج استبيان الطلبة تدعم توجهات الابتعاث الأكاديمي 2025 - 2026
أكدت وزارة التعليم العالي أمس الثلاثاء أن نتائج استبيان الطلبة الذي قامت بتعميمه بالتعاون مع وزارة التربية من شأنها دعم توجهات الابتعاث الأكاديمي للعام 2025-2026.
وقالت الوكيل المساعد لقطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في الوزارة بالتكليف غيداء مذكور في تصريح صحافي إن هذا الاستبيان يأتي ضمن جهود وزارة التعليم العالي لقراءة توجهات الطلبة بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات مدروسة تصب في مصلحة الطالب والمجتمع.
وأضافت مذكور أن نتائج الاستبيان الذي تم تعميمه على طلبة الصف الثاني عشر في مدارس التعليم الحكومي العام والتعليم الخاص لاستطلاع رغباتهم بشأن الالتحاق بالبعثات أظهرت توافقا كبيرا بين رغبات الطلبة وخطة الابتعاث الخارجي للعام الأكاديمي 2025-2026.
وأوضحت أن هذا الاستبيان يأتي حرصا من وزارة التعليم العالي على تعزيز التخطيط المستقبلي لبرامج الابتعاث الخارجي وتوجيه الطلبة نحو التخصصات الأكاديمية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وذكرت أن 1906 طلاب وطالبات شاركوا في الاستبيان وعبر نحو 62 في المئة منهم عن رغبتهم في استكمال دراستهم الجامعية خارج الكويت وكانت نسبة المشاركين من القسم العلمي ما يقرب من 90%، وأبدى عدد المشاركين رغبتهم في الالتحاق بتخصصات حيوية تشمل الطب والطب المساند والهندسات الحديثة والتخصصات التقنية بنسبة تقارب 79%.
وأشارت إلى أن النتائج أظهرت أن 21% من المشاركين أبدوا اهتماما متزايدا بالتخصصات المستقبلية المرتبطة بالتحول الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والطاقة المتجددة، مؤكدة أن هذه النتائج تعكس فاعلية حملة (وجهني) التي أطلقتها (التعليم العالي) على مدى السنوات الماضية بهدف توجيه الطلبة نحو تخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
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