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واشنطن تدين تصعيد قوات الدعم السريع لهجماتها على مخيمي نازحين بالسودان

واشنطن تدين تصعيد قوات الدعم السريع لهجماتها على مخيمي نازحين بالسودان

2025-04-15 11:22:52
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 15 – 4 (كونا) –- أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بأشد العبارات اليوم الثلاثاء تصعيد قوات الدعم السريع لهجماتها على مدينة (الفاشر) في إقليم دارفور غربي السودان مستنكرة استهداف المدنيين وموظفي الإغاثة في مخيمي (زمزم) و(أبو شوك) للنازحين.
وقالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس خلال مؤتمر صحفي إن "الأنباء بشأن تعمد قوات الدعم السريع استهداف المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة مثيرة للقلق" مؤكدة أن الهجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 من عمال الإغاثة الممولين من الولايات المتحدة كانوا يقدمون مساعدات حيوية لإنقاذ الأرواح.
وشددت على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لضمان إيصال المساعدات وتوفير المرور الآمن للمدنيين الفارين من مناطق النزاع وللعاملين في المجال الانساني داعية "الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتحمل المسؤولية عن الانتهاكات".
وأضافت بروس أن "الصراع المستمر في السودان أدى إلى مقتل الآلاف ودمار واسع النطاق وتسبب بأزمة نزوح كبرى تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وانتشار الأسلحة والأمراض وتفاقم الأزمة الإنسانية".
وأكدت أن "الوقت قد حان لكي تلقي الأطراف المتحاربة السلاح وتبدأ مفاوضات تفضي إلى سلام دائم يفتح المجال أمام حوار شامل يتيح للشعب السوداني تقرير مستقبله في وطن ينعم بالسلام والوحدة".
ويخوض الجيش السوداني منذ عامين مواجهات مسلحة ضد قوات الدعم السريع ونجح مؤخرا في إحراز تقدم ميداني في العاصمة الخرطوم لاسيما في مناطق (الخرطوم بحري) وأجزاء واسعة من الخرطوم و(أم درمان) بينما تتركز المواجهات حاليا في مدينة (الفاشر) ومحيطها بدارفور. (النهاية)

أ م م / ح م ف


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