رئيس جمعية الصحفيين الكويتية يشيد بدور الامانة العامة لمجلس التعاون في دعم الشباب الخليجي

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رئيس جمعية الصحفيين الكويتية يشيد بدور الامانة العامة لمجلس التعاون في دعم الشباب الخليجي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 4 (كونا) -- اشاد رئيس جمعية الصحفيين الكويتية عدنان الراشد اليوم الثلاثاء بالدور الكبير الذي تقوم به الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل تمكين الشباب ودعمهم وتعزيز دورهم في بناء وتطور وتقدم بلدانهم.
وقال الراشد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب احتفالية مجلس التعاون لتكريم كوكبة من الشباب الخليجي ان هذا الدعم المقدم للشباب يأتي انطلاقا من توجيهات ورؤية قادة دول مجلس التعاون والتي تركز دائما على الشباب وتعزيز دورهم في صنع مستقبل دولهم.
واضاف ان هذا التكريم او هذا الاحتفال هو الاول من نوعه للشباب والتي تقيمه الامانة العامة مشيدا بالدور الكبير والفعال للامانة العامة في دعم كل ما من شأنه تحقيق رفعة دول مجلس التعاون.
واكد ان هذا التكريم الذي تم تقديمه ل12 شابا وشابة هو دافع لجميع الشباب لبذل الجهد ونثر ابداعاتهم ليكونوا محل التكريم مستقبلا. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
وقال الراشد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب احتفالية مجلس التعاون لتكريم كوكبة من الشباب الخليجي ان هذا الدعم المقدم للشباب يأتي انطلاقا من توجيهات ورؤية قادة دول مجلس التعاون والتي تركز دائما على الشباب وتعزيز دورهم في صنع مستقبل دولهم.
واضاف ان هذا التكريم او هذا الاحتفال هو الاول من نوعه للشباب والتي تقيمه الامانة العامة مشيدا بالدور الكبير والفعال للامانة العامة في دعم كل ما من شأنه تحقيق رفعة دول مجلس التعاون.
واكد ان هذا التكريم الذي تم تقديمه ل12 شابا وشابة هو دافع لجميع الشباب لبذل الجهد ونثر ابداعاتهم ليكونوا محل التكريم مستقبلا. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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