الإسباني (برشلونه) إلى نصف نهائي (أبطال أوروبا) رغم الخسارة أمام الألماني (دورتموند)

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الإسباني (برشلونه) إلى نصف نهائي (أبطال أوروبا) رغم الخسارة أمام الألماني (دورتموند)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 15 - 4 (كونا) -- تأهل الفريق الإسباني (برشلونة) إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته اليوم الثلاثاء في إياب ربع النهائي أمام مضيفه الألماني (بوروسيا دورتموند) بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.
وبلغ الفريق الإسباني نصف نهائي البطولة مستفيدا من الفوز الذي حققه الأسبوع الماضي على أرضه بأربعة أهداف نظيفة.
وسجل الغيني سيرهو غيراسي ثلاثية لافتة (لدورتموند) في الدقائق ال 11 و ال49 و ال76 فيما جاء هدف (برشلونة) عبر الجزائري رامي بن سبعيني خطأ في مرماه في الدقيقة ال 54 من زمن المباراة.
وسيواجه (برشلونة) في دور الأربعة الفائز من المباراة التي ستجرى غدا بين (انتر ميلان) الإيطالي و(بايرن ميونيخ) الألماني. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
وبلغ الفريق الإسباني نصف نهائي البطولة مستفيدا من الفوز الذي حققه الأسبوع الماضي على أرضه بأربعة أهداف نظيفة.
وسجل الغيني سيرهو غيراسي ثلاثية لافتة (لدورتموند) في الدقائق ال 11 و ال49 و ال76 فيما جاء هدف (برشلونة) عبر الجزائري رامي بن سبعيني خطأ في مرماه في الدقيقة ال 54 من زمن المباراة.
وسيواجه (برشلونة) في دور الأربعة الفائز من المباراة التي ستجرى غدا بين (انتر ميلان) الإيطالي و(بايرن ميونيخ) الألماني. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
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