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الإسباني (برشلونه) إلى نصف نهائي (أبطال أوروبا) رغم الخسارة أمام الألماني (دورتموند)

الإسباني (برشلونه) إلى نصف نهائي (أبطال أوروبا) رغم الخسارة أمام الألماني (دورتموند)

2025-04-15 11:22:50
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 15 - 4 (كونا) -- تأهل الفريق الإسباني (برشلونة) إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته اليوم الثلاثاء في إياب ربع النهائي أمام مضيفه الألماني (بوروسيا دورتموند) بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.
وبلغ الفريق الإسباني نصف نهائي البطولة مستفيدا من الفوز الذي حققه الأسبوع الماضي على أرضه بأربعة أهداف نظيفة.
وسجل الغيني سيرهو غيراسي ثلاثية لافتة (لدورتموند) في الدقائق ال 11 و ال49 و ال76 فيما جاء هدف (برشلونة) عبر الجزائري رامي بن سبعيني خطأ في مرماه في الدقيقة ال 54 من زمن المباراة.
وسيواجه (برشلونة) في دور الأربعة الفائز من المباراة التي ستجرى غدا بين (انتر ميلان) الإيطالي و(بايرن ميونيخ) الألماني. (النهاية)

ع ن ج / م م ج


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