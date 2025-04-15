ابطال أوروبا.. تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور نصف النهائي على حساب استون فيلا الإنجليزي

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ابطال أوروبا.. تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور نصف النهائي على حساب استون فيلا الإنجليزي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 4 (كونا) -- تأهل فريق (باريس سان جيرمان) الفرنسي إلى نصف نهائي دوري رابطة ابطال أوروبا في كرة لقدم على حساب (استون فيلا) الإنجليزي بنتيجة (5-4) بحساب مباراتي الذهاب والاياب.
ففي مباراة الإياب التي استضافها ملعب استون فيلا اليوم الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي للبطولة نجح الضيوف في احراز هدف السبق الاول عند الدقيقة ال11 عبر المدافع المغربي اشرف حكيمي قبل ان يضاعف زميله البرتغالي نونو مانديز النتيجة في الدقيقة 27.
وبعد سبع دقائق قلص البلجيكي تيري تيليمانس النتيجة لاصحاب الارض بالهدف الاول لينتهي الشوط الاول بهدفين مقابل هدف واحد.
وفي الشوط الثاني تمكن (استون فيلا) من هز شباك النادي الباريسي بهدفين سريعين في الدقيقة 55 عن طريق الاسكتلندي جون ماكجين والدقيقة 57 عبر الانجليزي ازري كونسا.
وحاول لاعبو الفريق الإنجليزي الضغط اكثر لاحراز الهدف الرابع الذي كان سيسمح لهم بمعادلة النتيجة للقائي الذهاب والاياب لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف مقابل هدفين وتأهل النادي الباريسي الذي فاز على ارضه في مباراة الأسبوع الماضي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.(النهاية)
م ر ن / ر ج
ففي مباراة الإياب التي استضافها ملعب استون فيلا اليوم الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي للبطولة نجح الضيوف في احراز هدف السبق الاول عند الدقيقة ال11 عبر المدافع المغربي اشرف حكيمي قبل ان يضاعف زميله البرتغالي نونو مانديز النتيجة في الدقيقة 27.
وبعد سبع دقائق قلص البلجيكي تيري تيليمانس النتيجة لاصحاب الارض بالهدف الاول لينتهي الشوط الاول بهدفين مقابل هدف واحد.
وفي الشوط الثاني تمكن (استون فيلا) من هز شباك النادي الباريسي بهدفين سريعين في الدقيقة 55 عن طريق الاسكتلندي جون ماكجين والدقيقة 57 عبر الانجليزي ازري كونسا.
وحاول لاعبو الفريق الإنجليزي الضغط اكثر لاحراز الهدف الرابع الذي كان سيسمح لهم بمعادلة النتيجة للقائي الذهاب والاياب لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف مقابل هدفين وتأهل النادي الباريسي الذي فاز على ارضه في مباراة الأسبوع الماضي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.(النهاية)
م ر ن / ر ج
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