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ابطال أوروبا.. تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور نصف النهائي على حساب استون فيلا الإنجليزي

ابطال أوروبا.. تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور نصف النهائي على حساب استون فيلا الإنجليزي

2025-04-15 11:22:50
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 4 (كونا) -- تأهل فريق (باريس سان جيرمان) الفرنسي إلى نصف نهائي دوري رابطة ابطال أوروبا في كرة لقدم على حساب (استون فيلا) الإنجليزي بنتيجة (5-4) بحساب مباراتي الذهاب والاياب.
ففي مباراة الإياب التي استضافها ملعب استون فيلا اليوم الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي للبطولة نجح الضيوف في احراز هدف السبق الاول عند الدقيقة ال11 عبر المدافع المغربي اشرف حكيمي قبل ان يضاعف زميله البرتغالي نونو مانديز النتيجة في الدقيقة 27.
وبعد سبع دقائق قلص البلجيكي تيري تيليمانس النتيجة لاصحاب الارض بالهدف الاول لينتهي الشوط الاول بهدفين مقابل هدف واحد.
وفي الشوط الثاني تمكن (استون فيلا) من هز شباك النادي الباريسي بهدفين سريعين في الدقيقة 55 عن طريق الاسكتلندي جون ماكجين والدقيقة 57 عبر الانجليزي ازري كونسا.
وحاول لاعبو الفريق الإنجليزي الضغط اكثر لاحراز الهدف الرابع الذي كان سيسمح لهم بمعادلة النتيجة للقائي الذهاب والاياب لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف مقابل هدفين وتأهل النادي الباريسي الذي فاز على ارضه في مباراة الأسبوع الماضي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.(النهاية)

م ر ن / ر ج


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