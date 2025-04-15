البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

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البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 4 (كونا) -- دانت مملكة البحرين اليوم الثلاثاء واستنكرت بشدة المخططات "الإرهابية" التي استهدفت الأمن والاستقرار في الأردن.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف المملكة الثابت في تضامنها الكامل مع الاردن وتأييدها لما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنه واستقراره.
واعربت الوزارة عن تقديرها لكفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأردنية ويقظتها في إحباط المخططات الآثمة كما عبرت عن تمنياتها للاردن وشعبه بدوام الأمن والتقدم والازدهار. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف المملكة الثابت في تضامنها الكامل مع الاردن وتأييدها لما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنه واستقراره.
واعربت الوزارة عن تقديرها لكفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأردنية ويقظتها في إحباط المخططات الآثمة كما عبرت عن تمنياتها للاردن وشعبه بدوام الأمن والتقدم والازدهار. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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