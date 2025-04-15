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البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

2025-04-15 11:22:50
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 4 (كونا) -- دانت مملكة البحرين اليوم الثلاثاء واستنكرت بشدة المخططات "الإرهابية" التي استهدفت الأمن والاستقرار في الأردن.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف المملكة الثابت في تضامنها الكامل مع الاردن وتأييدها لما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنه واستقراره.
واعربت الوزارة عن تقديرها لكفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأردنية ويقظتها في إحباط المخططات الآثمة كما عبرت عن تمنياتها للاردن وشعبه بدوام الأمن والتقدم والازدهار. (النهاية)

خ ن ع / ر ج


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