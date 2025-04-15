رئيس الوزراء الاردني يبحث مع وزير الخارجية الامريكي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

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رئيس الوزراء الاردني يبحث مع وزير الخارجية الامريكي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 15 – 4 (كونا) -– اجرى رئيس الوزراء الاردني ووزير الدفاع جعفر حسن اليوم الثلاثاء مباحثات مع وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو تناولت مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تطويرها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح صحفي ان الوزير روبيو ورئيس الوزراء الاردني ناقشا فرص توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين الولايات المتحدة والأردن.
واضافت بروس ان الجانبين بحثا كذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية مشيرة الى ان الوزير روبيو شكر رئيس الوزراء الاردني على تعاون بلاده مع الولايات المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي. (النهاية)
ا م م / ر ج
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح صحفي ان الوزير روبيو ورئيس الوزراء الاردني ناقشا فرص توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين الولايات المتحدة والأردن.
واضافت بروس ان الجانبين بحثا كذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية مشيرة الى ان الوزير روبيو شكر رئيس الوزراء الاردني على تعاون بلاده مع الولايات المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي. (النهاية)
ا م م / ر ج
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