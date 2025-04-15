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رئيس الوزراء الاردني يبحث مع وزير الخارجية الامريكي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

رئيس الوزراء الاردني يبحث مع وزير الخارجية الامريكي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

2025-04-15 11:22:50
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 15 – 4 (كونا) -– اجرى رئيس الوزراء الاردني ووزير الدفاع جعفر حسن اليوم الثلاثاء مباحثات مع وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو تناولت مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تطويرها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس في تصريح صحفي ان الوزير روبيو ورئيس الوزراء الاردني ناقشا فرص توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين الولايات المتحدة والأردن.
واضافت بروس ان الجانبين بحثا كذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية مشيرة الى ان الوزير روبيو شكر رئيس الوزراء الاردني على تعاون بلاده مع الولايات المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي. (النهاية)

ا م م / ر ج


MENAFN15042025000071011013ID1109435026

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