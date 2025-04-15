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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2025-04-15 11:22:50
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 4 (كونا) -- انعقاد جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة ترأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجانب المصري.

بغداد - رئيسا الجمهورية والوزراء العراقيان عبداللطيف رشيد ومحمد شياع السوداني يتقدمان بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها بإبطال القانون الخاص بتصديق الاتفاقية مع الكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله ويطالبانها بإعادة الاعتبار للاتفاقية.

الكويت - منتخب الكويت للاسكواش يتوج بطلا لمنافسات البطولة العربية ال29 للعبة للشباب والناشئين إثر الفوز بثلاث مسابقات من أصل أربع شهدتها البطولة التي أقيمت على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي للاسكواش بمقر الاتحاد الكويتي للعبة.

غزة - إدارة مستشفى الكويت التخصصي الميداني غربي مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة تعلن استشهاد أحد موظفيها وإصابة تسعة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف البوابة الخلفية للمستشفى.

عمان - دائرة المخابرات العامة الأردنية تعلن القبض على 16 متورطا في مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة وتذكر أنها كانت تتابع تلك المخططات بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

جدة - شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن إطلاق جزيرة (لاحق) أول جزيرة سكنية خاصة ضمن وجهة (البحر الأحمر) تقدم تجربة لنمط الحياة الفاخر على الجزر في المملكة العربية السعودية. (النهاية) ر ج

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