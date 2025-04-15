موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
بغداد - رئيسا الجمهورية والوزراء العراقيان عبداللطيف رشيد ومحمد شياع السوداني يتقدمان بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها بإبطال القانون الخاص بتصديق الاتفاقية مع الكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله ويطالبانها بإعادة الاعتبار للاتفاقية.
الكويت - منتخب الكويت للاسكواش يتوج بطلا لمنافسات البطولة العربية ال29 للعبة للشباب والناشئين إثر الفوز بثلاث مسابقات من أصل أربع شهدتها البطولة التي أقيمت على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي للاسكواش بمقر الاتحاد الكويتي للعبة.
غزة - إدارة مستشفى الكويت التخصصي الميداني غربي مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة تعلن استشهاد أحد موظفيها وإصابة تسعة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف البوابة الخلفية للمستشفى.
عمان - دائرة المخابرات العامة الأردنية تعلن القبض على 16 متورطا في مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة وتذكر أنها كانت تتابع تلك المخططات بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
جدة - شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن إطلاق جزيرة (لاحق) أول جزيرة سكنية خاصة ضمن وجهة (البحر الأحمر) تقدم تجربة لنمط الحياة الفاخر على الجزر في المملكة العربية السعودية. (النهاية) ر ج
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