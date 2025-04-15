بورصة البحرين تكرم الفائزين في برنامج تحدي التداول الاستثماري

بورصة البحرين تكرم الفائزين في برنامج تحدي التداول الاستثماري
أقامت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، حفل توزيع جوائز برنامج تحدي التداول الاستثماري (تريد كويست) للعام 2024-2025. وقد حضر الحفل الاستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالكريم أحمد بوجيري رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي المؤسسات الراعية للبرنامج، وعدد من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم.
كما حضر الحفل أكثر من 200 طالب يمثلون 20 مدرسة و7 جامعات، إلى جانب 42 مرشدي الاستثمار الذين أشرفوا على الفرق الطلابية خلال البرنامج، حيث تم تكريم جميع الفرق المشاركة على جهودهم طوال فترة البرنامج.
وبهذه المناسبة أكدت الاستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن حكومة مملكة البحرين تدرك أهمية دعم وتشجيع الشباب البحريني، باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية وأحد محفزاتها الرئيسية، مشيرة إلى أهمية إشراك الشباب في كافة القطاعات الاقتصادية، ليصبحوا قادرين على تأدية دورهم الوطني في تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيدة بما تقدمه منصة تريد كويست للطلاب لفهم المفاهيم المالية الأساسية، فضلا عن تطبيقها من خلال محاكاة تداول واقعية. وأضافت أن تريد كويست يتيح للعقول الشابة تفهّم الطبيعة الديناميكية للأسواق المالية، والالمام بآخر التطورات التي قد تؤثر على سوق الأسهم على المستويين المحلي والإقليمي.
وعلَق الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: «نحن سعداء بالتوسع والتطور المستمر لبرنامج «تريد كويست» الذي يوفر للطلبة تجربة عملية فريدة من نوعها، تسهم في تعزيز الثقافة المالية لديهم وتطوير مهاراتهم في تحليل سوق الأسهم. يسعى برنامج «تريد كويست» إلى سد الفجوة بين التعليم النظري في الفصول الدراسية والتطبيق العملي في التداول؛ ما يوفر للطلبة فرصة لاكتساب خبرة عملية في تطبيق الاستراتيجيات، وفهم ديناميكيات السوق، وتطوير مهارات التفكير النقدي اللازمة للتعامل بكفاءة مع المشهد المالي».
وأضاف الشيخ خليفة: «يعد برنامج «تريد كويست» من البرامج التي تهدف إلى تطوير المهارات الضرورية والمناسبة لمواجهة تحديات المستقبل».
ووجّه الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشكر والتقدير إلى السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة لتكرمها بحضور حفل توزيع جوائز البرنامج. كما وجه الشيخ خليفة الشكر والامتنان إلى جميع الجهات الراعية للبرنامج التي أسهمت بدور أساسي في نجاحه.
واحتلت المراكز الثلاثة الأولى في البرنامج للمدارس الخاصة كل من مدرسة ابن خلدون الوطنية في المركز الأول، ومدرسة النور العالمية في المركز الثاني، والمدرسة البريطانية في البحرين المركز الثالث. وفي فئة المدارس الحكومية احتلت المراكز الثلاثة الأولى كل من مدرسة النور الثانوية للبنات في المركز الأول، ومدرسة جدحفص الثانوية للبنات في المركز الثاني، ومدرسة النعيم الثانوية للبنين في المركز الثالث. واحتلت المراكز الثلاثة الأولى للجامعات الجامعة الأمريكية بالبحرين المركز الأول، ثم جامعة البحرين في المركز الثاني، وجامعة ستراثكلايد البحرين في المركز الثالث.
وشارك في برنامج تريد كويست لهذا العام إجمالي 27 فريقًا طلابيًا، 10 من المدارس الخاصة، و10 من المدارس الحكومية، إضافة إلى 7 فرق جامعية. واشتملت فرق المدارس الخاصة على مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية، ومدرسة بيان البحرين، والمدرسة البريطانية في البحرين، ومدرسة الحكمة الدولية، ومدرسة ابن خلدون الوطنية، ومدرسة النور العالمية، ومدرسة الرجاء، ومدرسة سانت كريستوفر، ومدرسة الشيخة حصة للبنات، ومدرسة الوسام.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية