بورصة البحرين تكرم الفائزين في برنامج تحدي التداول الاستثماري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أقامت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬برنامج‭ ‬تحدي‭ ‬التداول‭ ‬الاستثماري‭ (‬تريد‭ ‬كويست‭) ‬للعام‭ ‬2024‭-‬2025‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬الاستاذة‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬والأستاذة‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وعبدالكريم‭ ‬أحمد‭ ‬بوجيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬والشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬وممثلي‭ ‬المؤسسات‭ ‬الراعية‭ ‬للبرنامج،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬طالب‭ ‬يمثلون‭ ‬20‭ ‬مدرسة‭ ‬و7‭ ‬جامعات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬42‭ ‬مرشدي‭ ‬الاستثمار‭ ‬الذين‭ ‬أشرفوا‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬الطلابية‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬البرنامج‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكدت‭ ‬الاستاذة‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدرك‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وأحد‭ ‬محفزاتها‭ ‬الرئيسية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إشراك‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ليصبحوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تأدية‭ ‬دورهم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مشيدة‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬منصة‭ ‬تريد‭ ‬كويست‭ ‬للطلاب‭ ‬لفهم‭ ‬المفاهيم‭ ‬المالية‭ ‬الأساسية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تطبيقها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاكاة‭ ‬تداول‭ ‬واقعية‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬تريد‭ ‬كويست‭ ‬يتيح‭ ‬للعقول‭ ‬الشابة‭ ‬تفهّم‭ ‬الطبيعة‭ ‬الديناميكية‭ ‬للأسواق‭ ‬المالية،‭ ‬والالمام‭ ‬بآخر‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭. ‬

وعلَق‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالتوسع‭ ‬والتطور‭ ‬المستمر‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬كويست‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬للطلبة‭ ‬تجربة‭ ‬عملية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬لديهم‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم‭. ‬يسعى‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬كويست‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬النظري‭ ‬في‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬والتطبيق‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬التداول؛‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬للطلبة‭ ‬فرصة‭ ‬لاكتساب‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الاستراتيجيات،‭ ‬وفهم‭ ‬ديناميكيات‭ ‬السوق،‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬التفكير‭ ‬النقدي‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعامل‭ ‬بكفاءة‭ ‬مع‭ ‬المشهد‭ ‬المالي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬كويست‮»‬‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الضرورية‭ ‬والمناسبة‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

ووجّه‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬السيدة‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لتكرمها‭ ‬بحضور‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬البرنامج‭. ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للبرنامج‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بدور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬نجاحه‭. ‬

واحتلت‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬للمدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬ومدرسة‭ ‬النور‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬والمدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬احتلت‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬النور‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‮ ‬ومدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ومدرسة‭ ‬النعيم‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬واحتلت‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬للجامعات‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‮ ‬ثم‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وجامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تريد‭ ‬كويست‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬إجمالي‭ ‬27‭ ‬فريقًا‭ ‬طلابيًا،‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة،‭ ‬و10‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬فرق‭ ‬جامعية‭. ‬واشتملت‭ ‬فرق‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الدولية،‭ ‬ومدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين،‭ ‬والمدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الحكمة‭ ‬الدولية،‭ ‬ومدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومدرسة‭ ‬النور‭ ‬العالمية،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الرجاء،‭ ‬ومدرسة‭ ‬سانت‭ ‬كريستوفر،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬للبنات،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الوسام‭. ‬