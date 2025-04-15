  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بورصة البحرين تكرم الفائزين في برنامج تحدي التداول الاستثماري

بورصة البحرين تكرم الفائزين في برنامج تحدي التداول الاستثماري

2025-04-15 11:22:14
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أقامت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬برنامج‭ ‬تحدي‭ ‬التداول‭ ‬الاستثماري‭ (‬تريد‭ ‬كويست‭) ‬للعام‭ ‬2024‭-‬2025‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬الاستاذة‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬والأستاذة‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وعبدالكريم‭ ‬أحمد‭ ‬بوجيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬والشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬وممثلي‭ ‬المؤسسات‭ ‬الراعية‭ ‬للبرنامج،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬طالب‭ ‬يمثلون‭ ‬20‭ ‬مدرسة‭ ‬و7‭ ‬جامعات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬42‭ ‬مرشدي‭ ‬الاستثمار‭ ‬الذين‭ ‬أشرفوا‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬الطلابية‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬البرنامج‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكدت‭ ‬الاستاذة‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدرك‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وأحد‭ ‬محفزاتها‭ ‬الرئيسية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إشراك‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ليصبحوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تأدية‭ ‬دورهم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مشيدة‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬منصة‭ ‬تريد‭ ‬كويست‭ ‬للطلاب‭ ‬لفهم‭ ‬المفاهيم‭ ‬المالية‭ ‬الأساسية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تطبيقها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاكاة‭ ‬تداول‭ ‬واقعية‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬تريد‭ ‬كويست‭ ‬يتيح‭ ‬للعقول‭ ‬الشابة‭ ‬تفهّم‭ ‬الطبيعة‭ ‬الديناميكية‭ ‬للأسواق‭ ‬المالية،‭ ‬والالمام‭ ‬بآخر‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭. ‬

وعلَق‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالتوسع‭ ‬والتطور‭ ‬المستمر‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬كويست‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬للطلبة‭ ‬تجربة‭ ‬عملية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬لديهم‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم‭. ‬يسعى‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬كويست‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬النظري‭ ‬في‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬والتطبيق‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬التداول؛‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬للطلبة‭ ‬فرصة‭ ‬لاكتساب‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الاستراتيجيات،‭ ‬وفهم‭ ‬ديناميكيات‭ ‬السوق،‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬التفكير‭ ‬النقدي‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعامل‭ ‬بكفاءة‭ ‬مع‭ ‬المشهد‭ ‬المالي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬كويست‮»‬‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الضرورية‭ ‬والمناسبة‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

ووجّه‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬السيدة‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لتكرمها‭ ‬بحضور‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬البرنامج‭. ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للبرنامج‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بدور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬نجاحه‭. ‬

واحتلت‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬للمدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬ومدرسة‭ ‬النور‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬والمدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬احتلت‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬النور‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‮ ‬ومدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ومدرسة‭ ‬النعيم‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬واحتلت‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬للجامعات‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‮ ‬ثم‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وجامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تريد‭ ‬كويست‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬إجمالي‭ ‬27‭ ‬فريقًا‭ ‬طلابيًا،‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة،‭ ‬و10‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬فرق‭ ‬جامعية‭. ‬واشتملت‭ ‬فرق‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الدولية،‭ ‬ومدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين،‭ ‬والمدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الحكمة‭ ‬الدولية،‭ ‬ومدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومدرسة‭ ‬النور‭ ‬العالمية،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الرجاء،‭ ‬ومدرسة‭ ‬سانت‭ ‬كريستوفر،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬للبنات،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الوسام‭. ‬

MENAFN15042025000055011008ID1109434998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث