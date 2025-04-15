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دشنت مبادرة "المستهلك الصغير والتاجر الصغير""الصناعة والتجارة" تُطلق فعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك

دشنت مبادرة "المستهلك الصغير والتاجر الصغير""الصناعة والتجارة" تُطلق فعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك

2025-04-15 11:22:12
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

نظّمت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬فعاليات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الخليجي‭ ‬العشرين‭ ‬لحماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬هيئات‭ ‬وإدارات‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬تأكيداً‭ ‬لأهمية‭ ‬الدور‭ ‬الخليجي‭ ‬الموحد‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬القطاع‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬متسارعة‭ ‬وتحديات‭ ‬متنامية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬فعاليات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الخليجي‭ ‬لحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬المقامة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تأتي‭ ‬ترجمة‭ ‬مباشرة‭ ‬لتوجيهات‭ ‬لجنة‭ ‬رؤساء‭ ‬أجهزة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬والأنشطة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المشترك‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬المستهلك‭ ‬الخليجي‭ ‬ويوفر‭ ‬بيئة‭ ‬تجارية‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬وعدالة‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الخليجي‭ ‬لحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتوجيه‭ ‬رسائل‭ ‬توعوية‭ ‬هادفة‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الفعاليات‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المستهلك‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬المعرفة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافته‭ ‬بحقوقه‭ ‬وواجباته،‭ ‬وزيادة‭ ‬وعيه‭ ‬بآليات‭ ‬الشكوى‭ ‬والحماية‭ ‬القانونية‭ ‬المتاحة‭ ‬له،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والبرامج‭ ‬والسياسات‭ ‬الداعمة‭ ‬لحماية‭ ‬المستهلك‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬احتفالات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تكتسب‭ ‬طابعاً‭ ‬مميزاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدشين‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬المستهلك‭ ‬الصغير‭ ‬والتاجر‭ ‬الصغير‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬ ‭ ‬المنامة،‭ ‬بهدف‭ ‬غرس‭ ‬مبادئ‭ ‬الوعي‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬والمسؤولية‭ ‬التجارية‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬منذ‭ ‬الصغر،‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بأساسيات‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المستهلك‭ ‬والتاجر،‭ ‬وحقوق‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬وواجباته،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬واعٍ‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬استهلاكية‭ ‬مسؤولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬المفاهيم‭ ‬داخل‭ ‬الأسرة‭ ‬والمدرسة‭ ‬والمجتمع‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬غرس‭ ‬ثقافة‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الواعي‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬اللبنة‭ ‬الأساسية‭ ‬لمجتمع‭ ‬المستقبل‭. ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬مبادرة‭ ‬المستهلك‭ ‬الصغير‭ ‬والتاجر‭ ‬الصغير‭ ‬لتكون‭ ‬خطوة‭ ‬عملية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬تفاعلية‭ ‬تعليمية‭ ‬ممتعة،‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الفائدة‭ ‬والمعرفة‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بجهود‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬الداعمة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬‮«‬لعبتي‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬شريكًا‭ ‬فاعلًا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬التوعية‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال‭ ‬والناشئة،‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬استهلاكية‭ ‬عادلة‭ ‬وآمنة‭ ‬وشفافة،‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الخليجية‭ ‬والدولية‭.‬

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