دشنت مبادرة "المستهلك الصغير والتاجر الصغير""الصناعة والتجارة" تُطلق فعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك

دشنت مبادرة "المستهلك الصغير والتاجر الصغير""الصناعة والتجارة" تُطلق فعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك
نظّمت وزارة الصناعة والتجارة فعاليات الأسبوع الخليجي العشرين لحماية المستهلك، وذلك بالتزامن مع هيئات وإدارات حماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأكيداً لأهمية الدور الخليجي الموحد في حماية حقوق المستهلكين في ظل ما يشهده القطاع الاستهلاكي من تطورات متسارعة وتحديات متنامية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وفي هذا السياق، أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن فعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك المقامة هذا العام تأتي ترجمة مباشرة لتوجيهات لجنة رؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس، والتي تسعى إلى توحيد الرسائل التوعوية والأنشطة المجتمعية، من أجل تعزيز الوعي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين دول الخليج، بما يخدم مصلحة المستهلك الخليجي ويوفر بيئة تجارية أكثر أمانًا وعدالة.
وأوضح أن الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك يعد منصة مهمة لتوجيه رسائل توعوية هادفة إلى كافة شرائح المجتمع، حيث تهدف الفعاليات إلى تمكين المستهلك من أدوات المعرفة، وتعزيز ثقافته بحقوقه وواجباته، وزيادة وعيه بآليات الشكوى والحماية القانونية المتاحة له، إلى جانب تسليط الضوء على جهود وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، في تطوير التشريعات والبرامج والسياسات الداعمة لحماية المستهلك.
وفي إطار فعاليات هذا الأسبوع، أكد وزير الصناعة والتجارة أن احتفالات هذا العام تكتسب طابعاً مميزاً من خلال تدشين مبادرة «المستهلك الصغير والتاجر الصغير»، في مجمع السيف – المنامة، بهدف غرس مبادئ الوعي الاستهلاكي والمسؤولية التجارية لدى الأطفال منذ الصغر، وتعريفهم بأساسيات العلاقة بين المستهلك والتاجر، وحقوق كل طرف وواجباته، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على اتخاذ قرارات استهلاكية مسؤولة، بالإضافة إلى نشر هذه المفاهيم داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع.
وأضاف: «نؤمن بأهمية غرس ثقافة الاستهلاك الواعي في نفوس الأطفال والشباب، باعتبارهم اللبنة الأساسية لمجتمع المستقبل. وقد جاءت مبادرة المستهلك الصغير والتاجر الصغير لتكون خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال تجربة تفاعلية تعليمية ممتعة، تجمع بين الفائدة والمعرفة».
وأشاد الوزير بجهود الجهات الوطنية الداعمة، مؤكدًا استمرار التنسيق البناء بين وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة في إدارة حماية المستهلك، وكل من وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة إنجاز البحرين، ومؤسسة «لعبتي»، والتي تمثل شريكًا فاعلًا في تنفيذ برامج التوعية الاستهلاكية الموجهة إلى فئة الأطفال والناشئة، لضمان توفير بيئة استهلاكية عادلة وآمنة وشفافة، تتماشى مع أفضل الممارسات الخليجية والدولية.
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